¿Quién era EDDIE VAN HALEN y de qué murió? VIDEO

Compartir esta publicación













Eddie Van Halen uno de los guitarristas más famosos del mundo murió este martes 6 de octubre de cáncer en la garganta.

Edward Lodewijk Van Halen, nació en Ámsterdam, 26 de enero de 1955-Santa Mónica, California, 6 de octubre de 2020),​ más conocido por su nombre artístico Eddie Van Halen, fue un músico neerlandés-estadounidense, conocido mundialmente por ser el guitarrista y miembro fundador de la banda de hard rock Van Halen junto a su hermano Alex.

Fue considerado por la revista Rolling Stone como el octavo mejor guitarrista de la historia. Era conocido por su técnica llamada tapping, fue uno de los pioneros del heavy metal, y su solo de guitarra Eruption fue considerado el segundo mejor de la historia según las revistas Rolling Stone y Guitar World.

Eddie Van Halen

La biografía de Eddie Van Halen va ligada a la de su banda, Van Halen.

Los hermanos Van Halen, Eddie y Alex, nacieron en Nimega, Países Bajos y en el año 1967 se trasladaron a California. Ahí, su padre, un músico de Jazz, Jan Van Halen, los incentivó a que fueran músicos y fueron, durante muchos años, concertistas de piano.

Sin embargo al crecer fueron cautivados por el rock and roll, por lo cual desarrollaron su pasión por este género, lo que los llevó a aprender a tocar nuevos instrumentos.

Eddie Van Halen

Al principio, Ed tocaba la batería y Alex la guitarra, sin embargo Alex, en los momentos en los que Ed trabajaba repartiendo periódicos para pagar su batería, Alex tocaba hasta que llegó a ser mejor que él, por lo que se intercambiaron roles, y pronto se podían ver en Eddie influencias de guitarristas de hard rock tales como Roy Buchanan principalmente por el uso de armónicos pellizcados ,efectos violín con el potenciometro como hace en Cathedral ], Jimi Hendrix, Eric Clapton, George Harrison o Jimmy Page.

Eddie Van Halen

Empezaron a tocar en 1972 en reuniones familiares y en la escuela, donde conocieron a David Lee Roth, quien cantaba en The Red Balls Jet, ya que este les alquilaba el equipo de sonido a Eddie y su grupo, y para ahorrarse el dinero, prefirieron meterle como vocalista ya que Eddie odiaba tener que cantar.

Eddie Van Halen

En la escuela secundaria se encontraron con Michael Anthony quien dijo: “todos en la escuela tocan guitarra o batería, así que yo tocaré el bajo”, y le quitó dos cuerdas a su guitarra. Estos cuatro personajes formaron Mammoth en 1973, pero como el nombre de ese grupo ya estaba registrado, David Lee Roth sugirió poner el apellido de los hermanos: “Van Halen” ya que, según él, sonaba “cool”

Danna Paola se abre la blusa y enseña de más: No traía ROPA INTERIOR

Eddie Van Halen

Eddie Van Halen: Camino a la fama

Empezaron a tocar en fiestas del instituto, comidas familiares y clubes nocturnos durante tres años y, un día, Gene Simmons, bajista de Kiss, les financió unas grabaciones de demos para el sello Warner, quienes en un principio no los aceptaron, y luego hicieron toda su discografía.

El álbum debut fue homónimo (Van Halen) y tuvo grandes éxitos tales como: “Runnin’ with the Devil”, “Eruption”, “You Really Got Me” (Un éxito del afamado grupo Británico “The Kinks”) , “Ain’t Talkin ‘bout Love”, “Atomic Punk” y “Jamie’s Cryin”, alrededor de 1978.

Al año siguiente, le propusieron hacer la segunda parte de este álbum (Van Halen II), en el cual se incluyeron éxitos tales como: “Dance the Night Away” y “You’re No Good”.

Al año siguiente, le propusieron hacer la segunda parte de este álbum (Van Halen II), en el cual se incluyeron éxitos tales como: “Dance the Night Away” y “You’re No Good”.

En 1980, salió el tercer disco de la banda, llamado “Women And Children First”, que no tuvo muchos singles de éxitos, pero como álbum, llegó muy arriba en Billboard. En el año 1981, salió “Fair warning”, el cual contenía uno de los éxitos más grandes de la banda, “Unchained”.

Un año más tarde salió el disco “Diver down”, el cual recorrió los lugares más altos de Billboard y tenía los siguientes éxitos: “(Oh) Pretty Woman”, “Cathedral”, “Big Bad Bill (Is Sweet William Now”), etc. Después en el año 1984, salió el disco del mismo nombre (1984) que fue el punto cúlmine de la Era de DLR. El primer single, Jump, sacó del nro.1 de Billboard a Thriller de Michael Jackson, y este, admirado por la calidad de Eddie, Le pidió la colaboración en uno de sus temas, Beat It.

Esto molestó mucho a DLR, que para vengarse grabó su propio disco en solitario sin avisar a los otros miembros de la banda. David Lee Roth dijo que ganaba más dinero por grabar discos solistas que con Van Halen, por este comentario fue expulsado del grupo.

Cuando Van Halen estaba buscando a alguien que pusiera la voz por el grupo, Eddie fue al garaje y había un auto muy lujoso. Este, extrañado preguntó quién era el dueño y el propietario del garaje le dijo: “es de un tal Sammy Haggar. ¡Hey!, lo deberías tener en tu banda.” y Ed le pidió su número. Se juntaron los tres con el nuevo cantante y empezaron a tocar.

Sammy era un cantante que con su primer disco con “mini-éxitos” había ganado algo de dinero. Entre sus cualidades estaba la de tener una voz muy aguda y saber tocar guitarra, algo que David Lee Roth nuncá trató de hacer.

Sammy empezó a improvisar letras y de esa forma salieron varias canciones. Así, Sammy fue el nuevo vocalista de Van Halen y principal figura de 5150, álbum clásico para los seguidores de Van Halen. Este tuvo grandes éxitos como: “Why Can’t This Be Love”, “Dreams”, “Love Walks In” y “Best Of Both Worlds”.

Dos años después, en 1988 salió “OU812”, disco que empezó a bajar la clásica dureza del estilo que cultivaba Van Halen. De allí, hubo varios singles exitosos, tales como: “When It’s Love”, “Finish What Ya Started”, “Feels So Good”, “Cabo Wabo”, etc.

Después de dos años de giras y uno de trabajo, salió al mercado For Unlawful Carnal Knowledge, más conocido como F.U.C.K., que fue el punto más alto de la popularidad de Van Halen. Hubo un trabajo promocional de este disco tan grande que llegaron hasta Japón, Holanda y Argentina. Cubriendo distintas partes del globo.

Fue tan bueno el material que se obtuvo durante esas giras, que se grabó un disco en vivo llamado: Van Halen LIVE: Right here, Right Now. En él se encuentra casi todo el disco F.U.C.K, éxitos de discos anteriores, un solo de cada un de los miembros de la banda y tres canciones inéditas: “One Way To Rock”, “Give To Live” (Sammy Solo) y “Won’t Get Fooled Again”.

Después de estos años de gira, en 1995 salió Balance. En este disco se encuentran los éxitos: “Can’t Stop Lovin’ You”, “Don’t Tell Me” (What love Can Do), “Not Enough”, etc. Después, Eddie tuvo problemas con el alcohol y Sammy generó un a polémica por la canción Amsterdam, que hace mención que allí las drogas son legales. Eddie y Sammy generaron una polémica cuando Ed mencionó la idea de hacer una recopilación de los grandes éxitos de la banda.

Eddie Van Halen es considerado uno de los mayores virtuosos de la guitarra en la historia del rock.

Guitarras

La guitarra “Frankenstrat” de Eddie Van Halen.

Ed utilizaba guitarras de muchas marcas distintas como Gibson, Fender, Charvel, Kramer, Peavey, MusicMan o Steinberger, aunque era un gran fanático de la personalización de sus guitarras.

En los últimos años utilizó un modelo que Peavey fabricaba para él (la famosa Peavey Wolfgang), en 2005 la marca Charvel, hizo una serie que imita las guitarras de Eddie de los años 80. En 1986, para el álbum 5150 utilizó la guitarra Steinberger GL2t 5150 para los temas Summer Nights y Get Up. Posteriormente para el concierto Live Without A Net.

En 2007 sale a la venta una réplica de la guitarra Frankenstrat con la marca EVH Gear fabricada por Fender. A principios de los noventa, en la época del disco F.U.C.K, pasó a ser endorser de Musicman.

En concreto, sacaron el modelo “EVH”. Posteriormente, cuando dejó de ser endorser de la marca, Musicman decidió seguir con la producción de ese modelo bajo la denominación “Axis”.

Difería del modelo “EVH” principalmente en 2 aspectos, la distinta disposición del selector de pastillas y que el potenciómetro de volumen venía serigrafiado como “volumen” a diferencia de la musicman EVH original que, debido a una gracieta típica de Eddie, venía serigrafiado como “Tone”, cuando es una guitarra que no tiene control de tono.

Fender le fabricó el amplificador EVH 5150 III y comercializó la réplica exacta de la Frankenstrat ya mencionada con un valor de US$ 25 000.

Poseía su propia marca “EVH” donde sacó a la venta varios modelos y variaciones de la guitarra “Wolfgang” y presentando 3 réplicas de sus guitarras más características (roja blanca y negra, negra y amarilla, blanca y negra) muy similares a las que sacó Charvel en 2005, solo que con un precio bastante inferior, dos modelos de amplificador EVH 5150 III (50W y 100W) y varios accesorios como cuerdas, pastillas, etc.

Además, contribuyó enormemente al desarrollo del sistema Floyd Rose para la afinación de la guitarra, e incluso patentó su propio dispositivo llamado “D-tuner”, que permite afinar la sexta cuerda de la guitarra E(MI) a D(RE) y viceversa en un solo movimiento.

Eddie Van Halen | Eddie Van Halen | Eddie Van Halen | Eddie Van Halen