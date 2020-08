¿Recuerdas el video de ‘Edgar se cae’? Así luce ahora el niño

Compartir esta publicación













¿Recuerdas el video viral de ‘Edgar se cae’?

En 2006 se publicó este video convirtiéndose rápidamente en todo un fenómeno de internet. Naturalmente, desde que fue publicado fue origen de incontables memes y parodias.

En la actualidad el protagonista de ese video viral, Edgar Martínez Esparza, ha crecido y así es como luce ahora, a más de 10 años del video que lo hizo famoso.

Edgar es originario de Monterrey y por años ha sido reconocido como “el niño del video”.

Aprovechando la fama que le dio el clipviral, el cual supera los 70 millones de reproducciones, el joven decidió convertirse en YouTuber.

En uno de los videos compartidos en su canal, el joven contó la historia detrás del icónico video de su caída.

“Estábamos en un rancho con la familia, era un rancho en donde nacieron mis abuelos, era demasiada paz y tranquilidad y no teníamos nada que hacer; simplemente era comer. Estábamos aburridos y no sabíamos qué hacer. Había una cámara y dijimos: ‘¿Por qué no grabar una película de piratas?’ Y empieza que yo era la estrella de la película pirata, íbamos caminando por el río, con mi espada, el palo’.”

Fernando, un “amigo” de un primo de Edgar fue quien comenzó a mover el tronco, cuando éste quiso usarlo para cruzar el río.

“Yo estaba pensando ‘Es una simple broma’, cuando de repente tiro mi espada, empiezo a gritar ‘Ya güey‘ y simplemente caigo”, agregó Edgar. “El agua estaba llena de popo de vaca, llena de algas de río, estaba llena de puras cosas verdes, estaba vomitando. Se puede escuchar al fondo del video como empiezo con nauseas; imagínate cómo olía, estaba muy sucio, ni me aguantaba mi olor.”

El video original causó tal sensación en las redes, que Edgar fue invitado a programas como Otro Rollo y hasta protagonizó un comercial de galletas, pero también se vio envuelto en situaciones incómodas.

“Estaba asustado, la gente me perseguía en la escuela, iba a las plazas, la gente todo quería por una foto y yo tenía que correr. Llegó un momento desesperante porque estaba comiendo con mi familia y toda la gente pidiendo: ‘Ya güey’”.

En su canal de YouTube, Edgar comparte videos de diferentes temáticas, desde recetas hasta retos.