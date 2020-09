VIDEO: Edificio más alto del mundo se iluminan con la Bandera de México

La bandera de México iluminó hoy con sus colores el edificio Burj Khalifa, de Dubái, considerado el alto del mundo, para conmemorar el 210 aniversario del inicio de la Independencia de México.

La embajada de México en los Emiratos Árabes Unidos y el Burj Khalifa compartieron fotos y videos del evento, que se han viralizado en redes sociales.

En su cuenta oficial de Twitter, el Burj Khalifa compartió un video de 30 segundos en el que se puede ver cómo fue iluminándose el edificio con la bandera mexicana, con un efecto que simula el ondear del lázaro patrio, mientras de fondo se escucha el Himno Nacional. El mensaje fue acompañado con el siguiente texto:

“#BurjKhalifa se ilumina por el Día de la Independencia de México. Deseándoles paz y crecimiento”

BurjKhalifa

En tanto, la Embajada de México en los Emiratos Árabes publicó un par de fotos a través de su cuenta de Facebook, en las que también se puede ver el Burj Khalifa iluminado con los colores verde, blanco y rojo, junto con el escudo nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Trump advierte a latinos que, si gana Biden, EU será como los países de los que huyeron

Desde los Emiratos Arabes Unidos… #VivaMéxico #15deseptiembre🇲🇽 Crédito fotografía: JS Heras

Publicada por Embajada de México en los Emiratos Árabes Unidos en Martes, 15 de septiembre de 2020

Este tipo de eventos son habituales en el El Burj Khalifa, que ilumina el emblemático edificio con imágenes y colores alusivos a fechas o causas importantes para el mundo.

نضيء #برج_خليفة بعلم المكسيك في يوم استقلالها متمنين للشعب المكسيكي مزيداً من الرخاء والتقدّم#BurjKhalifa lights up for Mexico's Independence Day, wishing them peace and growth. pic.twitter.com/jJdkRRidBk

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) September 15, 2020