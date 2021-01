Amazon es demandada por inflar precios de libros electrónicos

Amazon fue notificado de una demanda colectiva que acusa al gigante del comercio electrónico de inflar los precios de los libros electrónicos en acuerdo con algunos editores.

La demanda alega que Amazon y las 5 editoriales más grandes de Estados Unidos, llamadas colectivamente las “Cinco Grandes”, acordaron restricciones de precios que hacen que los consumidores paguen de más por los libros electrónicos comprados a través de una plataforma minorista que no sea Amazon.com.

La demanda, dada a conocer el jueves, se produce un día después de que Connecticut dijera que estaba investigando a Amazon por un posible comportamiento anticompetitivo en su negocio de venta de libros digitales.

Amazon, de Jeff Bezos, el segundo hombre más rico del mundo, se negó a comentar.

Según la demanda, cerca del 90% de los libros electrónicos se venden a través de Amazon, el mayor vendedor de libros electrónicos de Estados Unidos.

