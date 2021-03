Acusan a Eduardo Shacklett de presuntamente abusar a menor: VIDEO

Compartir esta publicación













La joven afirmó haber sido víctima de abusos por parte del actor Eduardo Shacklett cuando ella era menor de edad.

Usuarios en redes sociales condenaron las acusaciones de que podría ser una víctima el actor Eduardo Shacklett, quien la utilizó para tener relaciones con ella cuando tenía 16 años.

Una usuaria llamada Vanesa Sumano usó su cuenta de Twitter para brindar información detallada sobre el abuso que sufrió a manos del actor, que en ese momento tenía alrededor de 40 años. La joven señaló que todo pasó entre sus 16 y los 17 años, soñaba con ser actriz, buscó oportunidades con él y hasta le dijo que le daría una beca. En su escuela de actuación.

Eduardo Shacklett

Vanesa Sumano, la presunta víctima del actor Eduardo Shacklett, mencionó en su publicación que fue manipulada: “Me hacía creer que era una afortunada por tenerlo, me decía que me daría una beca en su escuela de actuación. DESEO QUE NADIE MÁS SALGA PERJUDICADA POR ESTE TIPO”, DIJO.

“Todo comenzó cuando yo asistí a las grabaciones de la telenovela “Amorcito corazón” por ahí del 2012. Realmente todo empezó cuando yo tenía 16 años, su manera de manipulación me cegó, pasados los días de cumplir 17, me llevó al departamento de uno de sus amigos porque decía que en los hoteles no podíamos entrar (OBVIO YO ERA UNA MENOR DE EDAD), pero me decía que tenía mucha suerte de tenerlo y de que se fijara en mi. Yo tenía el sueño de ser actriz, pero después de lo que ocurrió todos mis sueños se quedaron en eso”,

En otro tuit, detalló cómo el actor la llevó a una habitación donde abusó de ella, lo que incluso la hizo sangrar, pero por miedo no pudo defenderse: mucho, pero y yo no lo hice ‘. No digo nada, porque estaba asustado. Hoy ya no tengo miedo. Durante dos años, me manipuló a su antojo “.

La acusación contra Eduardo Shacklett

Eduardo Shacklett

Eduardo Shacklett

Tras las acusaciones la cuenta Twitter fue eliminada