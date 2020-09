¿Qué hará Eduardo Verástegui en la Casa Blanca?

El actor Eduardo Verástegui formará parte de una comisión encargada de apoyar a la comunidad de origen hispano y migrantes para mejorar su calidad de vida.

El actor Eduardo Verástegui fue designado por la Casa Blanca como uno de los consejeros que ayudará con recomendaciones para crear políticas a favor de la población de origen hispano. Así lo dio a conocer un comunicado oficial.

Verástegui formará parte de la Comisión Asesora del Presidente sobre la Prosperidad Hispana, por lo que se encargará de emitir recomendaciones que puedan garantizar la calidad de vida de la población de origen hispano. Según el comunicado, el actor fue elegido directamente por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El actor se refirió en sus redes sociales en su nuevo nombramiento a través de la página web de su organización Viva México:

“El objetivo es trabajar fuertemente por la comunidad hispana en Estados Unidos. Agradezco al presidente Donald Trump este nombramiento, que es un honor y es una convocatoria para sumar esfuerzos en el marco de la Iniciativa para la Prosperidad Hispana, que extenderá la igualdad de oportunidades para los hispanos”, dijo

Verástegui es una figura que ha asombrado luego de su transformación causada por la religión católica, ya que se enfocó en la creación de su asociación sin fines de lucro para poder combatir la trata de personas y el racismo contra la comunidad hispana. Aunque también ha entrado en polémicas por defender el derecho a la vida y estar en contra de iniciativas como el aborto.

“Presentaremos propuestas para ayuda a nuestra comunidad hispana a triunfar en EE.UU. El éxito de nuestra comunidad no solamente es el éxito de Estados Unidos, sino también de México, porque juntos somos más fuertes. México y Estados Unidos, juntos, más fuertes que nunca”, comentó.

El actor también ha asombrado debido a que se ha mantenido célibe durante más de 10 años, algo que ha sido su lucha personal pues refiere que no tiene interés en mantener relaciones sexuales si no es con la mujer con la que ama:

“Ya son 10 años de que hice la promesa de vivir en castidad y es la década en que más he producido, con cosas que de alguna manera han ayudado a otras personas. Han sido los años más felices de mi vida, en los que más paz, alegría y armonía he tenido y donde más cosas positivas han pasado en mi familia (…) De entrada tienes que reconocer que el sexo es sagrado, es un regalo increíble“

Hay que compartirlo con la persona más importante de tu vida. En mi caso ¿quién va a ser?, mi esposa.

Verástegui se ha pronunciado muchas veces contra el aborto pero afirma estar abierto al diálogo y a conversar del tema.

También ha participado en series muy populares como “CSI: Miami” y “Charmed”. Además de que se ha enfocado en escalar a crear sus propias producciones. En una entrevista que dio para Infobae, Eduardo se ha referido a una búsqueda incesante a través del diálogo incluso en los temas en los que muchos tienen una postura férrea y nunca se ha visto cerrado a la hora de discutir o argumentar del tema:

“Tú y yo podemos tener muchas diferencias y no pasa nada; si seguimos hablando. vamos a encontrar otras cosas en común. Vamos a tener una empatía y una amistad. Y si seguimos hablando nos vamos a dar cuenta de que incluso en aquello en lo que no estamos de acuerdo nos interesan las mismas cosas. Por ejemplo, una amiga que me decía que el aborto está bien, le digo yo creo que no, pero tú crees que está bien porque eso va a hacer que la mujer sea más feliz, tú quieres la felicidad de la mujer ¿verdad? Yo también. Tú quieres que la mujer tenga más libertades; yo también. Queremos lo mismo, es simplemente el método…”

