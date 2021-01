Compartir esta publicación













Lo hizo de nuevo, el actor Eduardo Yáñez agredió a un periodista. Al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México esta vez, el periodista Gabriel Cuevas de ‘Venga la Alegría’ y Grupo Fórmula cuestionó si tuvo algo que ver con la salida de José Pablo Minor de ‘Si nos Dejan’. Se trata de una novela para televisión que elabora Televisa a partir de “Mirada de Mujer“.

Luego de que el crítico de entretenimiento Alex Kaffie fuera entrevistado la semana pasada, el contenido anterior en uno de los artículos de su columna asegura que Eduardo Yáñez hace el papel de payaso y le pide que se retire del elenco.

Eduardo Yáñez volvió agredir a un reportero

Sin embargo, Eduardo Yáñez no dio la mejor respuesta, sino que lo abofeteó y le pidió a Gabriel Cuevas que cuidara su distancia. “la neta no me metan en sus chismes. Haz tu pinch* micrófono para atrás, tienes que guardar la distancia” expresó visiblemente molesto el actor, quien incluso, en algún momento de la entrevista, parece que no va controla su ira y enojo.

Gabriel Cuevas detalla agresiones que sufrió de parte de Eduardo Yáñez

El periodista Gabriel Cuevas detalló cómo sucedió a través de un enlace en su cuenta de Instagram. Aseguró que desde que llegó Eduardo Yáñez a la AICM, no ha atendido a la prensa de la mejor manera. “Miró a la prensa y se enfrentó a la incomodidad. Finalmente decidió mirar a la cámara. Le pregunté por el proyecto que partiría de ‘Mirada de Mujer’ y me dijo que yo sabía más que él. Ellos sabían Como reportero, debes leer todas las columnas “, explicó el reportero de VLA.

Cuando Cuevas le preguntó a Yáñez sobre lo dicho por Alex Kaffie, la reacción del actor no fue la mejor; “de repente el señor empieza a decir que si Alex Kaffie necesita o quiere su verg*, algo así dijo y comenzó a decir que no conocía a Pablo Minor y que él ha trabajado con personas más guapas. Para terminar ese tema, yo le pregunto, entonces con esto, ¿reafirma que es mentira? y dice, yo no tengo que desmentir a nadie, ¿para qué me hacen ese tipo de preguntas?”, respondió el protagonista de ‘Si nos Dejan’.

Luego comenzaron las agresiones físicas “entonces me toma él de la mano y le digo, ‘ay, me lastimas’ y me dice ‘quita tu micrófono porque no estás respetando la sana distancia’ y él ni siquiera tenía bien puesto el cubrebocas… Y de repente, cuando me avienta el micrófono, se los juro que dije, ‘no, tranquilo’, cuando me empuja el micrófono entra su RP me dice ‘deja de incomodarlo’”, contó el periodista en la transmisión de 15 minutos.

No sólo eso, cuando los demás reporteros le cuestionaron sus acciones, Yáñez gritó ‘este wey’, explicó Cuevas, quien detalló que “no porque él sea famoso, porque sea protagonista, porque sea un hombre exitoso, es más que yo, ni que tú ni que nadie, entonces cuando me dijo ‘este wey’ yo le respondí ‘me llamó Gabriel’ y se puso más loco, me dice ‘este pendej*’, le dije ‘soy periodista’, ‘tú no eres periodista’ y su RP me dijo ‘ya Gabo, deja de andar de lioso, deja de provocarlo’”, finalizó el experimentado reportero.

¡José Pablo Minor queda fuera de telenovela! Culpan a Eduardo Yáñez

