Eiza González responde ante comparaciones con Belinda

Eiza González reaccionó de manera contundente ante las comparaciones que realizaron entre ella y Belinda en las redes sociales, a propósito del destape del noviazgo de esta última con el cantante Christian Nodal.

La actriz de ‘Baby Driver’ marcó tendencia en Twitter, luego de que el jueves, usuarios de la red hicieron y propagaron comparativos de los novios de las actrices, sin embargo, la tendencia no fueron los “memes” sino la forma en que Eiza los enfrentó.

En lugar de aprovechar el momento de fama para alentar las comparaciones, González puso un enérgico alto a los haters y pidió que no usen su imagen para denigrar a otras mujeres.

La actriz escribió varios tuits desde su cuenta personal donde pidió a sus seguidores no fundamentar su carrera ni la de ninguna otra mujer en relación con los hombres con los que ha salido.

“Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias”, escribió Eiza en un tuit

Porfavor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020

Los tuits rápidamente se viralizaron y alcanzaron miles de retuits y likes, por lo que muchos usuarios aplaudieron la reacción de la bella actriz.

Y por último, ninguna mujer es mejor que otra. Y sobre todo mujer que tiene la tenacidad y agallas de sobrevivir el despreció y ataques día a día en esta y otras industrias merece todo el respeto. Mujer guerrera. Porque desde el día tristemente solo x ser mujer tenemos desventaja — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020

Eiza destacó lo molesto que le parece que hablen de las mujeres por su físico, los rumores o cualquier otra cosa que no tenga que ver con el esfuerzo que realizan para formar una carrera.

Ojalá algún día lleguemos al punto donde valoremos a las mujeres que nos representan en todos los ámbitos por su propio empeño, esfuerzo y sacrifico porque aunque no lo crean el hombre no es Dios y ningún hombre crea a una mujer. La mujer sobresale y se mantiene por sí sola. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020

La también modelo pidió a los fans tanto de ella como de Belindam, que paren las comparaciones y puso fin a la supuesta “guerra”.

Sin contar que burlarse o utilizar los rasgos, la complexión o el color de la piel de alguien para minimizar su valor es absolutamente erróneo. El racismo y clasismo es inaceptable. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020

Hasta el momento, Belinda se ha mantenido al margen de los comentarios sobre su romance con Christian Nodal, quien fue el que dio a conocer la relación que tiene con la intérprete de 30 años.