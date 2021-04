Eiza González es la primera mexicana en ser la imagen de Louis Vuitton

Compartir esta publicación













Eiza González lleva una racha de éxitos ya que recientemente se estrenó la película de Netflix Descuida, yo te cuido en la cual comparte créditos junto a Rosamund Pike y hace unos días llegó a la pantalla grande Godzilla vs Kong , producción en la que también participa y ahora, la actriz se convirtió en la nueva imagen de una de las marcas más prestigiosas: Louis Vuitton. Con esto Eiza es la primera mexicana en trabajar con la firma.

Fue a través de una publicación en Instagram que Eiza González confirmó que es la nueva imagen de Louis Vuitton. La actriz de la Baby Driver compartió en dicha red social una imagen en donde luce un body painting con los colores del frasco de la fragancia On The Beach de la firma francesa.

En el pie de foto, Eiza González escribió su sentir después de ser elegida por Louis Vuitton para ser la nueva imagen y formar parte de la campaña del perfume.

“Más que honrada de convertirme en la nueva cara de la fragancia Louis Vuitton en la playa. En colaboración con Alex Israel quien pintó su hermoso arte. Muchas gracias equipo creativo y en especial a la familia Louis Vuitton. Esto es muy especial ”.

Por otra parte, en una entrevista con la revista Vogue , Eiza González recalcó que para ella es muy importante ser la imagen de la marca ya que se convierte en la primera mexicana en serlo.

“Crecí viendo todas estas campañas de belleza en los años 90 y no vería muchas mujeres mexicanas en ellas, especialmente en estas marcas a gran escala”, comentó.

La actriz, quien destacó por su participación en telenovelas juveniles, comentó a Vogue que espera que con aparecer en la campaña de Louis Vuitton y ser su nueva imagen permite que las personas latinas se sientan incluidas en el mundo de la moda.

“Siempre me vendieron un poco que tenía que ser un estilo específico de mujer y el hecho de que las chicas en México que son morenas y latinas como yo verán una campaña como ésta y se reconocerán en ella con la escala de la marca me honra y me hace feliz. Es normalizar la imagen de las personas y hacer que las personas se sientan incluidas y vistas “.

