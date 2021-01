EEUU ejecuta a mujer que estrangulo a embarazada y le quitó a su bebé

Una mujer de Kansas recibió una inyección letal el miércoles por estrangular a una mujer embarazada en Missouri y extirparle el bebé. Fue la primera vez en casi siete décadas en que el Gobierno de Estados Unidos ejecuta a una reclusa.

Lisa Montgomery, de 52 años de edad, fue declarada muerta a las 01:31 horas tras recibir una inyección letal en el complejo penitenciario federal de Terre Haute, Indiana. Fue la 11ma persona encarcelada que recibe la inyección desde julio, cuando el Presidente Donald Trump, ferviente defensor de la pena capital, reanudó las ejecuciones federales tras 17 años.

Cuando se levantó la cortina de la sala de ejecuciones, Montgomery pareció momentáneamente desconcertada al ver a los periodistras que la observaban desde detrás de un grueso vidrio. Cuando comenzó el proceso de ejecución, una mujer que estaba de pie junto a ella, se inclinó, le sacó la mascarilla y le preguntó si quería decir unas últimas palabras. “No”, contestó Montgomery en voz baja.

Movió los dedos nerviosa durante varios segundos, pero no mostró más signos de angustia y cerró rápidamente los ojos.

In yet another after-midnight ruling, the U.S. Supreme Court has allowed the federal government to proceed with Lisa Montgomery’s execution immediately. This decision will forever be a scarlet letter for the SCOTUS — a complete failure to protect our most vulnerable citizens.

“Esta noche se ha puesto de manifiesto la cobarde sed de sangre de un Gobierno fallido”, dijo la abogada de Montgomery, Kelley Henry, en un comunicado. “Todos los que participaron en la ejecución de Lisa Montgomery deberían sentir vergüenza”.

“El Gobierno no se detuvo ante nada en su empeño por matar a esta mujer dañada y delirante”, apuntó Henry. “La ejecución de Lisa Montgomery estuvo lejos de la justicia”.

We are deeply saddened to share the news that the US Supreme Court proceeded with Lisa's execution.

"Lisa Montgomery's execution was far from justice." – Full statement from attorney Kelley Henry. #LisaMontgomery ⬇️https://t.co/atPczqe2BV

