Ejército, Guardia Nacional y Cruz Roja se preparan para llegada de Laura a Texas

Por orden del gobernador Greg Abbott, más de 70 miembros del Ejército de Texas, la Guardia Nacional Aérea y la Guardia del Estado de Texas con el Departamento Militar de Texas (TMD) se han activado y se están posicionando en todo el estado de Texas antes de la llegada del huracán Laura. El personal adicional permanece listo para responder en las áreas afectadas en caso sea necesario.

Varios equipos de transporte terrestre de la Guardia Nacional del Ejército de Texas con vehículos de alto perfil se están moviendo actualmente para apoyar a las agencias locales y estatales.

Tripulaciones aéreas de los UH-60 Blackhawks y UH-72 Lakota están en alerta en el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom y San Antonio para ayudar con cualquier búsqueda y rescate de emergencia o evacuaciones de emergencia.

Además, los miembros del servicio de la Guardia Estatal de Texas ya se reportan listos para brindar asistencia con refugios locales y operaciones logísticas en los condados afectados.

“A medida que Laura se acerca a Texas, el estado está movilizando a la Guardia Nacional de Texas para ayudar a los funcionarios locales, estatales y federales en respuesta a estas tormentas”, dijo el gobernador Abbott.

“A medida que se desarrolla la situación, es imperativo que los tejanos que viven en la costa del Golfo y en el sureste de Texas presten mucha atención a las alertas meteorológicas y este atentos a las advertencias de los funcionarios locales. Se pueden restaurar propiedades y pertenencias, pero no vidas. Hago un llamado a todos los tejanos que puedan estar en peligro para poner su seguridad y la vida de su familia por encima de todo y adherirse a la guía y advertencias de los funcionarios de manejo de emergencias “.

CRUZ ROJA EN SAN ANTONIO EN ALERTA POR HURACÁN

La Cruz Roja América en San Antonio se prepara para brindar asistencia a cualquier persona que pueda ser evacuada a la “Ciudad del Alamo”.

“Estamos listos para apoyar cualquier esfuerzo local creado por la Ciudad de San Antonio y cualesquiera otras organizaciones locales”, explicó Michael Vela, director ejecutivo de la Cruz Roja Americana en San Antonio.

Vela destacó que los voluntarios de la organización estarían preparados para proveer alimentos y apoyo emocional a los damnificados.

“Con la situación de COVID, revisamos nuestros protocolos y ahora estamos tomando medidas extra para asegurarnos que la gente que esté entrando a los albergues esté segura y nuestros voluntarios”, dijo Vega.

Se espera que Laura toque tierra la noche del miércoles o madrugada del jueves.

Here are some some recent satellite images of strengthening Hurricane #Laura over the southeastern Gulf of Mexico. The next forecast update will be at 10 AM CDT. Follow @NHC_Atlantic for the latest forecast information and on the web at https://t.co/tW4KeFW0gB. pic.twitter.com/J5D7GI3gLn

