Ejército reitera su lealtad a AMLO en el aniversario de la Revolución Mexicana

En la ceremonia conmemorativa al 110 aniversario de la Revolución Mexicana, el secretario de la Defensa, el General Luis Crescencio Sandoval, enfatizó que la lealtad del ejército o las fuerzas armadas con el Jefe del Ejecutivo “es a toda prueba”, a pesar de “los momentos difíciles” por los que se atraviesa.

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia, que en esta ocasión se realizó en la explanada del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

Acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, el secretario de Defensa nacional, Luis Crescencio Sandoval; el titular de la Marina, el Almirante José Rafael Ojeda Durán; los presidentes de la Mesa directiva de Cámara de Diputados y del Senado, así como del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum e integrantes del gabinete legal y ampliado; el mandatario entregó condecoraciones y ascensos a varios integrantes de las fuerzas armadas.

También otorgó el Premio Miguel Hidalgo en Grado Cruz a los trabajadores del sector salud, quienes desde la primera línea, combaten todos los días la pandemia del COVID-19 en nuestro país.

Al hacer uso de la palabra, el secretario de la Defensa, el General Luis Crescencio Sandoval, enfatizó que la lealtad de las fuerzas armadas con el Jefe del Ejecutivo “es a toda prueba”, a pesar de “los momentos difíciles” por los que se atraviesa.

“Nuestra lealtad institucional es a toda prueba; 107 años de institucionalidad desde el nacimiento de las actuales Fuerzas Armadas de la nación hablan por sí solos y nos dan la luz sobre la alta responsabilidad que implica pertenecer a ellas”, recalcó.

“Le aseguramos que las coyunturas o momentos difíciles, nos impulsan a imprimir mayor ímpetu en el desempeño de nuestras funciones, porque solo así seguiremos dejando claro que nuestra prioridad es México”, aseguró

Recalcó que las fuerzas armadas no buscan protagonismo ni anhelan ningún poder.

“El instituto armado jamás ha buscado ni buscará protagonismo, porque nuestra esencia es servir a la patria (…) nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas (…) No buscamos ni buscaremos protagonismo. No anhelamos ningún poder porque estamos alejados del poder político (…) no anhelamos ningún poder porque nos subordinamos al Ejecutivo, sobre todo por convicción”, aseveró el General Luis Crescencio Sandoval.

“Hoy más que nunca, estamos comprometidos con la transformación en marcha”, señaló .

El General secretario, aseguró que estos 107 años de creación de la institución, dan luz a las Fuerzas Armadas respecto al pilar que representan para la estabilidad y desarrollo del país.

“Sirva la conmemoración de la Revolución Mexicana para refrendar nuestra lealtad a la institución presidencial que usted representa, basada en el deseo del pueblo de México y las leyes que nos rigen”, expresó.

“El camino que se recorre en la vida de un militar es recto y no admite desviaciones de ningún tipo”, enfatizó.

Ante el presidente López Obrador, el titular de la Sedena sentenció: “Cada uno con su correcto actuar se va formando su propio destino”.

Al término de su discurso, comenzó la representación de algunos pasajes de la Revolución mexicana, en la que los actores principales portaron cubrebocas pintados a mano así con bigote y barba, tal como lucían los personajes de esta etapa de la historia nacional.

Al concluir el evento, que tuvo una duración de una hora con 23 minutos, el presidente Andrés Manuel Löpez Obrador recibió el parte militar “sin novedad”, en el que se apuntó, participaron una bandera de guerra, una bandera monumental, 70 banderas nacionales, 396 elementos de las fuerzas armadas, 11 charros, 6 elementos del pentatlón deportivo, 2 vehículos y 189 caballos.

Y dijo que los conservadores han querido aprovechar la desgracia del pueblo de México par culpar al Gobierno.

