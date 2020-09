‘El Bronco’ adelantaría reapertura de cines, casinos y gimnasios en NL

Compartir esta publicación













Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León mencionó que la entidad ha reactivado su economía en un 75 por ciento, por lo que analizan la reapertura de otros giros como cines, casinos y gimnasios en el estado.

Rodríguez Calderón dijo que se ha reunido con empresarios para alistar protocolos de reapertura que no pongan en riesgo la salud de los habitantes del estado.

“Hemos reactivado la economía casi en un 75 por ciento, nos falta el otro 25 que es lo que estamos viendo y quizá esta semana podamos tomar una decisión”, manifestó el mandatario.

“Esperaremos a mañana o el viernes como vamos para poder tomar esa decisión, ya está trabajando Roberto Russildi, Manuel de la O, Manuel González todo este posible acuerdo; yo mismo me he reunido ya con dueños de salones, dueños de casinos, dueños de gimnasios, organizadores de ligas deportivas, con todos ellos para poder tener protocolos que no arriesguen a la gente.”

“Vamos bien, espero que este acuerdo que estamos teniendo pueda dar resultados, pero vamos a depender de cómo salgamos de los indicadores del semáforo de esta semana, si abrimos un poquito más o si tendremos que cerrar”.