El increíble Dr Pol, así lucía de joven el famoso veterinario: FOTOS

El increíble Dr Pol o en su versión en inglés The Incredible Dr Pol es un reality estadounidense transmitido por Nat Geo Wild protagonizado por el veterinario estadounidense nacido en los Países Bajos Jan Pol, su familia y empleados residentes en la zona rural de Weidman, Míchigan.​

El tópico del programa, su reparto y su gran popularidad en la televisión por cable han sido calificados por Los Angeles Times como una mezcla extraña.

La serie inició sus emisiones en 2011 y dos temporadas son producidas para la serie cada año, teniendo un total de 17 temporadas para agosto de 2020.

El Dr Pol se sorprendió al ver que el programa se convirtió en un éxito, el programa es “visto por todos: por todos los tipos de estilo de vida, por todas las edades, es un gran programa familiar, y creo que eso es lo fantástico”.

Pol da crédito a su hijo Charles, productor de la serie, quien la mostró al público en National Geographic. Según Pol, Charles le dijo: «Papá, haz tu trabajo. Eso es bastante interesante. No mires a la cámara, no hagas nada por la cámara». Pol continúa: «… no está escrito; es real»

Jan-Harm Pol nació el 4 de septiembre de 1942 y tiene 78 años es un veterinario holandés-estadounidense conocido por su papel protagónico en el programa de telerrealidad The Incredible Dr. Pol en Nat Geo Wild

En 1970, Pol se graduó en medicina veterinaria en la Universidad de Utrecht . Pol y su esposa Diane tienen 3 hijos los cuales fueron adoptados en su matrimonio se mudaron a Harbor Beach, Michigan , donde Pol trabajó para otra práctica veterinaria durante 10 años y luego se mudaron a Weidman, Michigan , donde él y su esposa comenzaron su propia práctica, Pol Veterinary Services, en 1981.

La práctica es compuesto por una mezcla de animales grandes y pequeños. Debido a la falta de disponibilidad de hospitales de animales de atención de emergencia en el área rural en la que se encuentra la práctica de Pol, las emergencias constituyen una gran parte de la práctica.

