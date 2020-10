El influencer Dmitriy Stuzhuk muere por Covid-19; decía que el virus era mentira

Compartir esta publicación













El influencer ucraniano Dmitriy Stuzhuk, falleció a la edad de 33 años debido a un cuadro grave de Covid-19, enfermedad que habría contraído durante un viaje reciente a Turquía, según lo reveló en sus redes sociales en una de sus últimas publicaciones.

Stuzhuk mencionó que después de regresar a su país, notó que que su cuello estaba hinchado y le costaba respirar, además que posteriormente comenzó a toser; no obstante, en un inició no pensó que se hubiera contagiado de coronavirus, pues no presentaba ningún otro síntoma.

Influencer Dmitriy Stuzhuk sufrió problemas cardiovasculares

Aún así, se realizó una prueba a la que dio positivo. El influencer ucraniano Dmitriy Stuzhuk estuvo bajo tratamiento en el hospital durante 8 días, para después ser enviado a su casa; sin embargo, su condición empeoró al poco tiempo y regresó a cuidados intensivos. De acuerdo con su ex-esposa, Sofia Stuzhuk, el influencer estaba inconsciente y con problemas cardiovasculares.

Luego de ser reingresado al hospital con un cuadro grave, Dmitriy Stuzhuk, murió al poco tiempo por estas complicaciones relacionadas al Covid-19. La misma Sofia Stuzhuk confirmó el fallecimiento el pasado 16 de octubre.

Algo que se ha destacado de la muerte del influencer es que fue de las múltiples personalidades de internet que aseguraron que el virus era falso; en varias publicaciones previo a su enfermedad instaba a sus seguidores a no dejarse engañar.

De hecho, en varias fotos de su perfil de Instagram se puede ver cómo seguía con su vida, dejando de lado las recomendaciones sanitarias, al lado de su ex-esposa y 3 hijos; muestra de ello es precisamente el viaje que hizo a Turquía.

Hasta donde se ha reportado, ni Sofia Stuzhuk ni sus dos hijas e hijo, resultaron contagiados de la enfermedad. Esto debido a que ninguno de ellos vivía con Dmitriy desde hace 6 meses, que fue cuando la pareja se separó.