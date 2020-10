El tanque elevado, un espacio sin vida

Compartir esta publicación













Un espacio sin vida, es en lo que se ha convertido el tanque elevado ubicado en el crucero de Maclovio Herrera y Juárez, a través de los años.

Deteriorado, sin color y con algunas pocas letras que aún se ven, cada vez más se refleja el pasar de los años en la zona Centro de la ciudad; aunque últimamente se han anunciado proyectos de construcción en dicho terreno, hasta la fecha ninguno se ha concretado.

Actualmente la estructura creada hace muchos años, no tiene función relevante y con el paso del tiempo el desgaste es más notorio, causando a la vez una no muy buena imagen para el Centro de la ciudad, entre otras cosas que amerita el sector.

“Este es un espacio que no han sabido aprovechar, tengo años viendo cómo se ve cada vez peor el tanque, según iban a hacer hasta unas oficinas del Municipio, pero no, es una parte del Centro que no avanza, lastimosamente”, expresó Luis Ortega.

Desde que quedó inhabilitado, se ha mencionado de aprovechar el terreno para ciertas opciones; hace seis años, por ejemplo, se comentaba de la construcción de una cafetería que quedaría en el centro de la estructura, también se habló de un posible mirador moderno para que los habitantes de Nuevo Laredo disfrutaran de este espacio muerto; en el 2016 según el Secretario de Obras Públicas de aquel año, se contemplaba la obra de unas oficinas administrativas del gobierno municipal, sin embargo nada ocurrió.

Hoy, a un poco más de dos meses para culminar el 2020, este espacio continúa sin ser aprovechado, cada vez viéndose de peor manera y sin aportar algún beneficio a los neolaredenses.