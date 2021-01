Elabora llaveros para pagar sus quimioterapias

Compartir esta publicación













Ernesto Asael tiene 10 años, antes de que le confirmaran cáncer de la sangre, era un niño inquieto y apasionado del futbol; aún y cuando la enfermedad comienza hacer estragos en su pequeño y frágil cuerpo, la alegría con que ve la vida, es contagiosa.

A su corta edad este pequeño guerrero está consciente de lo costoso que es su tratamiento, por lo que a través de las redes aprendió a elaborar llaveros, a los que denomina “Llaveros con causa”.

Su manualidad conocida también como llaveros ‘hama beads’, los realiza con diversos personajes de caricatura y los oferta a través de la página social de su hermana Rossy Perales con un costo de 50 pesos, recursos que destina para apoyar a sus papás con sus quimioterapias, en el Hospital Universitario.

Con una gran sonrisa en el rostro comentó que el aburrimiento que representa estar encerrado en la estancia donde les dan hospedaje lo llevó a crear una actividad, pero a la vez generar recursos para apoyar a sus papás y poder vencer la enfermedad.

“Es que me entretengo mucho, porque estoy sólo con mi mamá y así no me aburro, aprendí solo viendo unas imágenes”, comentó.

A pesar de que las quimioterapias lo agotan, su fortaleza es muy grande y aprovecha para hacer sus llaveros.

“Fue fácil, me llevó un solo día hacerlos, mi mamá me apoya con los llaveros, yo les doy forma y ella los plancha”, dijo Ernesto, quien estaba junto a su mami Sthepany Cervantes Rivera en la estancia Alianza antiCáncer.

Para sus padres es una enfermedad costosa, ya que lo atienden de manera particular, por lo que los gastos son onerosos, lo que se complica más porque tienen cuatro hijos, pero unidos para salvar la vida de Ernesto.

“Aquí la alianza nos apoya con un medicamento, el resto que se ocupa mi esposo ve la manera de conseguirlo, no es nada fácil, pero esto no nos derrumbará, por lo que mi hijo está muy emocionado con sus llaveros, y quiere vender muchos para seguir trabajando; se pone muy feliz cuando le compran sus llaveros”, expresó.

Comentó que a su hijo le detectaron la enfermedad en noviembre del año pasado, a través de estudios que le mandó a realizar, ya que el pequeño comenzó a presentar un color amarillo, tonalidad que como madre sabía que no era normal.

“Cuando nos dieron los resultados, fue una noticia muy fuerte, pero no se rinden, y la verdad uno nunca se imagina que esto pueda pasar, o sí, pero no a tus hijos, lo ves en la televisión, en los periódicos”, manifestó Cervantes Rivera.

Aseguró que su hijo es muy valiente, y aunque su leucemia es de la más peligrosa, Dios nunca los dejará solos.

Aunque Ernesto no comprende la dimensión de su enfermedad, su amor por la vida es grande, por lo que siempre está sonriendo, y su madre al lado de él, tratando que a la distancia, sus otros hijos se sientan amados, ya que no es fácil estar ausente para ellos, pero entienden que su hermano la necesita.

Las personas que deseen apoyar a Ernesto a comprar sus llaveros y darle la pelea al cáncer, pueden comunicarse al teléfono 867-729-3411 o hacer sus aportaciones en BanCoppel 4169 1604 9543 8880 a nombre de Sthepany Cervantes Rivera.