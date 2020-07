Elecciones Laredo: Patricia Barrera a la cabeza en conteo de votos

LAREDO, TX.- Al darse a conocer los resultados de la votación anticipada que se realizó del 29 de junio al 10 de julio, Patricia Barrera se encamina a recuperar el puesto de Asesora Colectora de Impuestos y Juan Paz para ganar el puesto de Juez de Paz del Precinto 1 Lugar 1.

La elección de desempate para estas posiciones se realizó este martes con los puestos de Asesora Colectora de Impuestos a disputarse entre Barrera y Rosie Cuellar mientras Juan Paz y Mónica Liendo se disputan el de Juez de Paz.

Barrera llevaba hasta las 7:00 de la tarde un total de 5 mil 613 votos mientras Cuellar tenia 4 mil 869 y Paz contaba con 2 mil 571 votos contra mil 210 de Mónica Liendo. A más tardar en un par de horas se tendrán los resultados finales al terminar de contar los votos de este día.

Here are the Webb County Early Vote totals rn.

In the Tax Assessor-Collector race, Patricia Barrera, who resigned from the post to run for Webb County Judge in 2018, is currently leading Rosie Cuellar, her elected replacement.

Background from @lmtnews: https://t.co/BYxNLps1vO pic.twitter.com/LurgurWQ8E

— María Méndez (@anxious_maria) July 15, 2020