Elías, joven tamaulipeco con discapacidad fabrica camitas de perro para mantenerse durante la pandemia

En un extraordinario trabajo informativo de MX Político, recupera una historia ejemplar de Elías, un joven que en medio de la pandemia, con el impulso de su madre Carmen Lucio, dan ejemplo de solidaridad y amor a la vida y que merece ser reconocida por su alta virtud de mostrar las historias positivas en medio de la tragedia por el Covid 19.

El periodista Héctor Calderón narra la actividad del joven con discapacidad que fabrica camitas para mascotas que refiere con gran acierto “nos hace avergonzar de nuestra ingratitud involuntaria, asumida cuando no valoramos el gran tesoro de estar sanos y de tenerlo todo para luchar por la vida”.

Elías, un joven emprendedor

Elías, un joven tamaulipeco, que por razones totalmente ajenas a su voluntad y a la de sus progenitores, nació con una discapacidad.

No obstante, dentro de su aparente o relativa “limitación” para las funciones llamadas vitales, al menos las catalogadas como funciones neuromotrices, Elías fue un niño -y ahora un joven- ejemplo para los mexicanos y para la humanidad entera.

Ha asumido con asombrosa madurez su situación y, sin que nadie lo vea, seguramente, asume en silencio su “diferencia” circunstancial y aparente, con respecto de los demás.Image

Delante de la gente no llora, no se queja y no pide nada que no le corresponda. Trabaja con armonía y hasta alegría, para que sus papás no sufran al verlo… aunque él también sufra en silencio no poder ser como sus demás hermanos y amigos. Aún cuando él -quizá- muy en el fondo sueñe con no haber tenido esa discapacidad.

Flagelo que lo confinará, según los absurdos e injustos convencionalismos sociales, a no aspirar a un futuro “normal” como el resto de los niños: estudiar bajo un programa educativo normal, practicar ciertos deportes, tener una novia, trabajar ejerciendo una profesión, casarse y tener hijos.

Sin embargo Elías se yergue orgulloso y aprovecha el impulso de mamá y papá, que han sembrado en su conciencia, la idea que lo mantiene firme en su convicción diaria: “No hay adversidad que logre detenerme”.

Elías es un chico de 22 años discapacitado, pero lucha a diario por ser económicamente independiente. Fue por este motivo que el jóven decidió saltar a crear su propio negocio.

Decidió comenzar a fabricar con sus propias manos camas para perros y gatos las cuales están hechas a partir de guacales (tarimas) re-utilizados.

Él mismo las acondiciona, las pinta, pone el nombre del animal al cual va dirigida e incluso el mismo les hace dibujos para que queden muy bonitas.

Fue así como Elías se lanzó hacia el emprendimiento para poder ser económicamente independiente y al mismo tiempo ayudar a sus padres.Image

Elías pagó su boleto desde hace mucho para estar en esta vida. Desquita lo que consume con su genuino esfuerzo.

Es un gran ejemplo para los demás.

La emotiva historia del joven Elías sigue siendo tendencia en las redes desde hace más de 4 meses en que se difundió, lo que mantiene vigente esta maravillosa historia de superación personal.

“Apóyame a ser independiente”, es la frase con la que inicia la publicación en Facebook de Carmen Lucio, madre de Elías.

“Mi hijo es alumno del CAM”.

Emprendedores de Educación Especial.

Michel y nuestra familia estamos trabajando en el proyecto “camitas para mascotas”. Tienen un costo de $180.

Pueden hacer su pedido al cel. 834 118 87 35 o por inbox”, escribió Carmen sintiéndose orgullosa por las camas que hace su hijo.

Carmen y Elías son originarios de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.

Si quieres apoyarlos con su maravilloso emprendimiento puedes contactarte directamente con ellos a través de sus redes sociales como Facebook o llamando directamente al número de teléfono entregado por la misma Carmen.