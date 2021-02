Caso Elisa Lam cobró otra víctima por culpa de teorías falsas

Compartir esta publicación













La noche del 31 de enero de 2013, Elisa Lam desapareció del Hotel Cecil de Los Ángeles donde se estaba alojando en sus vacaciones. Dos semanas después, se hizo público un vídeo, la última evidencia de la joven de 21 años con vida, que se convirtió en un fenómeno viral en cuestión de horas y el foco de toda una investigación de usuarios que intentaban resolver el misterio. Cinco días después, el cadáver de Lam fue hallado dentro de uno de los tanques de agua del tejado del hotel. Y la obsesión por encontrar respuestas se hizo más intensa.

Netflix ha estrenado ‘Escena del crimen: Desaparición en el Hotel Cecil’, donde explora no solo todo lo que rodeó a esta trágica muerte, sino también el contexto del Hotel Cecil y del barrio Skid Row donde se encuentra. Creado por Joe Berlinger, los cuatro episodios de la miniserie nos muestran también la investigación de los conocidos como ‘sleuths’ (usuarios que intentan resolver crímenes desde el salón de casa), que buscaron desesperadamente cualquier pista existente dentro del video e incluso trasladándose a la localización real. Pero su aventura, llena de morbo, se cobró una clara víctima.

En el último episodio, conocemos a Pablo C. Vergara, un cantante de ‘black metal’ que se hacía llamar Morbid y que se convirtió en el objetivo de los obsesos del caso de Elisa Lam, por varios motivos. Por ejemplo, en su cuenta de Youtube podía encontrarse un video suyo en el Hotel Cecil, aunque fue grabado un año antes de que Lam se alojase en el edificio. También se presentan como evidencia algunas de las letras de sus canciones, en las que, además de haber mucha muerte y violencia, también se menciona una mujer siendo ahogada en el océano y la palabra ‘China’. Aunque, en general, apuntaron a la apariencia agresiva y perturbadora de su alter ego artístico. De alguna manera, los internautas unieron los puntos de una forma muy especulativa entre estos hechos (y desde luego no basándose en hechos reales) y comenzaron a acusar a Morbid de haber asesinado a Elisa Lam.

Vergara se levantó de la cama una mañana y vio el mensaje de una amiga, que le pasaba un enlace a un telediario taiwanés donde se le relacionaba con la muerte de la joven. Sus redes sociales se llenaron de mensajes de odio y acusaciones sin fundamento ninguno: durante los hechos se encontraba en México rodando su nuevo álbum y tenía suficientes documentos para acreditarlo. Pero, cuando las olas de odio en internet atacan, la verdad e slo de menos.

Según cuenta en el documental, la policía mexicana incluso se pasó por su casa para preguntarle si había hecho algún ritual satánico con sangre recientemente. “Estaba sorprendido, confundido… Antes de ese momento, nunca había oído hablar de Elisa Lam”, explica, adentrándose en el trauma que sufrió en los meses (incluso años) que siguieron. “No he hablado de esto en siete años, pero me he dado cuenta de que no puedes resolver nada huyendo de tus problemas, tienes que enfrentarlos sin importar cómo de fuertes sean”, añade. Y su manera de afrontarlos es dejando clara su verdad, separando las ideas de su música de su realidad, y dando una lección de que, aunque suene típico, no puedes juzgar a un libro por su cubierta.

La experiencia de Pablo, de la que queda constancia en ‘Escena del crimen: Desaparición en el Hotel Cecil’, es un recordatorio del daño que pueden hacer los usuarios de internet cuando inician campañas de acoso y derribo basadas en teorías falsas. También que lo que ocurre online tiene repercusiones en el mundo real. El anonimato de las redes ejerce un poder desinhibidor que muchos utilizan para insultar y propagar mentiras, hasta llegar al extremo, como vemos aquí, de acusar a un hombre de asesinato sin haber comprobado siquiera que estaba en un país diferente en el momento de los hechos.

Lo peor de todo es el verdadero origen de las acusaciones: simplemente le estaba juzgando por su aspecto, por su estilo, por sus gustos. No había ninguna prueba que le incriminase, por lo que todo a lo que se agarraron fue a su obsesión por la muerte y la violencia a través de sus canciones. Curiosamente, el creador de la serie de Netflix, Joe Berlinger, también fue el autor detrás de ‘Paradise Lost’, el caso de unos fans adolescentes de heavy metal conocidos como los West Memphis Three que fueron acusados de asesinato mediante evidencias muy cuestionables. De nuevo, su aspecto fue definitivo para condenarles públicamente.

“Ser sincero no les importa”, dice en el documental. “Solo había acusaciones falsas, amenazas de muerte, todos los días. Todas las semanas. No había escapatoria. En un momento así, cuando recibes tanto odio y solo negatividad, hay algo que se rompe en tu mente, algo hace clic”, continúa Pablo, que sentencia: “Ellos continúan con su vida como si nada, pero realmente pusieron la mía patas arriba”. Como confiesa, no ha vuelto a crear música desde entonces, pero hay algo que el documental no nos cuenta: consiguió una beca en la New York Film Academy y su cortometraje ‘Necromurder’ de 2018, basado en el asesinato de Oysten Arseth, ganó un premio en el Festival Internacional de Cine y Metal (FICIME).

La vida sigue, tiene que hacerlo, pero que no se nos olvide la lección que deja la miniserie de Netflix gracias a su intervención. Y es que quizás su inocencia fuese demostrada tras meses de investigación policial, como la de los West Memphis Three, pero la experiencia traumática que vivió no se la podrá quitar nadie.

