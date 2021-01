Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 13 de enero

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy miércoles 13 de enero del programa Aprende en Casa de la SEP.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 12 de enero

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

LENGUAJE

Pescando respuestas con delfines

¿Qué vamos a aprender?

Revisarás de nuevo la cita textual la paráfrasis, la respuesta propia, así como el cartel de apoyo para una exposición. ¿Recuerdas estos temas? ya los habías visto, pero hoy los vamos a recordar.

¿Qué hacemos?

La clase anterior viste la importancia de hacer preguntas para orientar tus investigaciones sobre un tema de interés y también recordaste que existen tres formas de registrar la información.

Recuerda que hiciste una cita textual, también hiciste una paráfrasis y construiste una respuesta propia.

¿Cuál era la diferencia entre la paráfrasis y la cita textual?

Observa la siguiente cápsula.

Cápsula de Don Leopoldo.

Ahora vas a distinguir entre las diferentes formas de registrar la información. En otra sesión elaboraste un cartel de apoyo para exponer un tema.

Ahora lo vas a hacer nuevamente.

Colocarás las preguntas del lado izquierdo.

¿Qué tan inteligentes son? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se alimentan?

Y vas a colocar las respuestas. No importa el orden en que aparecen, las vas a colocar en el lugar correcto.

¿Qué tan inteligentes son? Sus hábitos alimenticios son variados y a veces se coordinan con pescadores. Los delfines emiten sonidos que les permiten identificar el cardumen, giran en círculos rápidos y los pescadores arrojan sus redes para capturar a los peces. Los delfines aprovechan la confusión que causa la red en el cardumen. ¿Cómo se comunican? “La respuesta corta a esta pregunta es que no se sabe. No existe hasta hoy un método confiable para medir la inteligencia. Existen algunas evidencias de su potencial: aprenden rápido y pueden generalizar. Se sabe, sin embargo, que los delfines tienen conciencia de sí mismos. ¿Cómo se alimentan? Lo hacen a través de silbidos y lenguaje corporal, como saltos, nado y golpes en el agua con sus aletas. Al parecer, son capaces de comprender un lenguaje estructurado.

Lee primero las preguntas, son las mismas que elaboraste en la clase anterior.

Ahora vas a ver las respuestas. Queda claro que esa es la respuesta a la pregunta sobre cómo se alimentan los delfines.

Entonces ahora vas a poner en su lugar.

¿Qué tan inteligentes son? “La respuesta corta a esta pregunta es que no se sabe. No existe hasta hoy un método confiable para medir la inteligencia. Existen algunas evidencias de su potencia: aprenden rápido y pueden generalizar. Se sabe, sin embargo, que los delfines tienen conciencia de sí mismos. ¿Cómo se comunican? Lo hacen a través de silbidos y lenguaje corporal, como saltos, nado y golpes en el agua con sus aletas. Al parecer, son capaces de comprender un lenguaje estructurado. ¿Cómo se alimentan? Sus hábitos alimenticios son variados y a veces se coordinan con pescadores. Los delfines emiten sonidos que les permiten identificar el cardumen, giran en círculos rápidos y los pescadores arrojan sus redes para capturar a los peces. Los delfines aprovechan la confusión que causa la red en el cardumen.

Ya tienes las preguntas con sus respuestas correctas, ahora tienes que identificar, ¿Cuál es una paráfrasis? ¿Cuál es una cita textual? y ¿Cuál es una respuesta construida?

La primera es una cita textual, porque el texto está entre comillas y la cita textual debe ponerse entre comillas, debe ponerse exactamente lo que viene en el texto original.

Este es el texto original, hay partes que se copiaron.

Al hacer una cita textual puedes omitir algunas partes y poner tres puntos dentro de un paréntesis, eso indica que, en el texto original, hay una parte que no se citó, pero si te das cuenta, todo lo demás está exactamente igual.

La segunda respuesta es una paráfrasis. Además de parafrasear, es un resumen de la información.

Para responder la última pregunta, recuerda que construiste tu propia respuesta. Tomaste información de dos fuentes distintas, hiciste un poco de paráfrasis, también resumiste, pero juntaste lo que venía en los dos textos. Aquí esta.

Puedes apreciar en los subrayados de color, de dónde tomaste cada parte de tu respuesta.

Te quedaron bien tus respuestas, ahora, ¿Qué tipo de respuesta es cada una?

Con esta información y algunas imágenes o ilustraciones ya podrías hacer un cartel de apoyo para exponer.

Recuerda que este fue otro tema que viste, cómo elaborar carteles de apoyo para una exposición.

Observa que tiene un título en la parte superior y con letras más grandes, así como algunas frases.

Recuerden que, al elaborar carteles de apoyo para exponer, sólo debes colocar algunas frases breves que nos sirvan de guía para exponer. No es necesario colocar mucho texto.

Recapitulando lo aprendido.

En la sesión de hoy revisaste la cita textual, la paráfrasis y la respuesta propia. Viste que la cita textual es copiar el texto tal cual aparece en la fuente original. La paráfrasis es decir lo mismo que dice la fuente original, pero con nuestras propias palabras. Y la respuesta propia es una construcción que haces a partir de dos o más fuentes.

También viste cómo elaborar un cartel de apoyo para una exposición, recuperando la información que obtuviste en frases cortas e ilustraciones.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

MATEMÁTICAS

Expresiones numéricas 2

¿Qué vamos a aprender?

Repasarás cómo realizar expresiones polinómicas similares a las que resultan de la descomposición decimal, en contextos de dinero.

¿Qué hacemos?

Recuerda que para representar la descomposición de una cantidad empleando su valor posicional, podes tomar como punto de partida la ubicación de cada cifra y en este caso el valor nominal de los billetes y monedas que forman parte de la cantidad a representar, por ejemplo 1240 = 1 X 1000 + 2 X 100 + 4 X 10 + 0 X 1.

Observa un ejemplo.

Durante varios meses Carmen ahorró en una alcancía los domingos que le daban sus tíos y abuelos, después de un tiempo sacó sus ahorros para ver cuánto había logrado juntar. Al sacar el dinero de la alcancía se dio cuenta que tenía: 4 billetes de $1000 pesos, 8 billetes de $100 pesos, 6 billetes de $50 pesos, 12 billetes de $20 pesos, 18 monedas de $10 pesos y 7 monedas de $1. ¿Cuál es la cantidad que ahorró Carmen?

Carmen realizó el siguiente procedimiento para saber cuánto dinero había ahorrado, representó con varias multiplicaciones las distintas cantidades por el tipo de billete o moneda que ahorró, quedando registrado en una tabla como la siguiente:

Como puedes darte cuenta, el procedimiento está incompleto desde el segundo renglón, vamos a concluirlo.

Por último, sumó lo obtenido 4000+800+300+240+180+7= 5527 y Carmen se dio cuenta que había ahorrado un total de $ 5527.00

Considerando la situación que acabas de resolver,recuerdas cómo puedes representar la descomposición de un número.

Desde luego,hay dos formas, mediante expresiones polinómicas no decimales y expresiones polinómicas decimales. Las no decimales no utilizan las posiciones del sistema decimal, como ejemplo utilizaremos la cantidad ahorrada por Carmen.

5527 = 4000+800+300+240+180+7

Y los polinómicos decimales que respetan el orden de las posiciones que ya conocemos: unidades, decenas, centenas, unidades de millar etc.

5527= (5 x 1000) +(5 x 100) +(2×10) + (7×1)

Vas a utilizar las tarjetas del material recortable de la página 251.

Como ya las tienes recortadas, vas a colocarlas sobre la mesa, hacia abajo y vas a voltear una al azar, una vez que identifiques la cantidad representada, realizarás una representación polinómica no decimal y la representación polinómica decimal correspondiente.

Hagamos un ejemplo, vamos a voltear esta tarjeta, la cual tiene el número OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO.

8174

Una representación polinómica no decimal de esta cantidad podría ser la siguiente:

50 + 50 + 50 + 4000 + 4000 + 24

Y la representación polinómica decimal sería:

8174= (8 x 1000) +(1 x 100) +(7×10) +(4×1)

1352

Una representación polinómica no decimal de esta cantidad podría ser la siguiente.

500 + 250 + 250 + 300 + 50 + 2

Y la representación polinómica decimal sería:

1352= (1 x 1000) +(3 x 100) +(5×10) +(2×1)

Saca una tercera tarjeta.

2761

Una representación polinómica no decimal de esta cantidad podría ser la siguiente:

350 + 350 + 1 + 1060 + 1000

Y la representación polinómica decimal sería:

2761= (2 x 1000) +(7 x 100) +(6×10) +(1×1)

Saca una cuarta tarjeta.

1028

Una representación polinómica no decimal de esta cantidad podría ser la siguiente:

400 + 400 + 200 + 10 + 18

Y la representación polinómica decimal sería:

1028= (1 x 1000) +(0 x 100) +(2×10) +(8×1)

Saca una quinta y última tarjeta.

6580

Una representación polinómica no decimal de esta cantidad podría ser la siguiente.

2500 + 2500 + 1500 + 40 + 40

Y la representación polinómica decimal sería:

6580= (6 x 1000) +(5 x 100) +(8×10) +(0x1)

Es importante al registrar las notaciones, hacerlo con pulcritud, con la finalidad de realizar los trazos de los números adecuadamente, dejar los espacios correspondientes entre cada número o símbolo anotado y que nuestra escritura sea legible para cualquier lector.

Para finalizar recuerda que:

Existen diversas formas matemáticas para representar una misma cantidad, una de ellas utiliza las posiciones del sistema decimal de numeración, además de considerar que las cifras de un número tienen valor que depende de la posición que ocupan, a excepción del cero ya que donde lo escribimos nos indica una ausencia de valor, es por ello, que cuando usamos la expresión polinómica decimal debemos respetar el orden (9 x 10 = 90) (0 unidades = 0 x 10=0) de las posiciones. Por ejemplo: 2890 (2 unidades de millar = 2 x 1000 = 2000) (8 centenas = 8 x 100 = 800) (9 decenas = 8 x 10 = 90) (0 unidades = 0 x 1 = 0).

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

CIENCIAS NATURALES

Los sistemas sexuales de la mujer y el hombre

¿Qué vamos a aprender?

Repasarás un tema muy importante, pues se relaciona con tu desarrollo como ser humano. Tiene que ver con las etapas del desarrollo.

¿Qué hacemos?

Nacer, crecer, reproducirse y morir, son las cuatro etapas principales en el ciclo de vida de todos los seres vivos. Pero en esta clase te vas a enfocar en las etapas en las que ocurren algunos de los cambios biológicos, emocionales, psicológicos y sociales más importantes que enfrentamos todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida, es decir que te vas a enfocar en el crecimiento y la reproducción.

Recuerda que en las clases anteriores estudiaste el proceso de maduración de hombres y mujeres y la reproducción humana. En esta clase te enfocarás específicamente en la identificación y función del sistema sexual del hombre y el sistema sexual de la mujer.

Vas a hacer una actividad muy divertida.

Lee y responde las preguntas que aparecen a continuación.

¿Qué te parece si para introducir el tema lees la información de las páginas 12 y 13 del libro de texto de Ciencias Naturales de cuarto grado?

Los caracteres sexuales y su relación con la reproducción.

“El cuerpo humano funciona de manera integrada; los diferentes tejidos y órganos que lo componen se relacionan entre sí para formar aparatos y sistemas que dependen unos de otros para su funcionamiento”.

“En este tema estudiarás el cuerpo humano considerando la relación cercana que guardan sus aparatos y sistemas”.

Los sistemas sexuales: Estos sistemas llevan a cabo la reproducción, es decir, la capacidad que tienen los seres vivos para engendrar nuevos individuos. Gracias a este proceso se preservan las especies.

En la reproducción humana intervienen un hombre y una mujer; cada sexo tiene órganos específicos para realizar esta función.

Ahora vas a empezar con las preguntas. Pon atención.

Empezarás con el sistema sexual de la mujer.

¿Qué parte del sistema sexual de la mujer está integrada por el clítoris, los labios mayores y los labios menores, el monte de venus y el orificio vaginal?

Respuesta: Es la vulva y está formada por el conjunto de órganos externos del sistema sexual de la mujer.

Ahora pon mucha atención a la siguiente pregunta.

¿Cuáles son las dos glándulas que se encuentran situadas a la altura de la pelvis, una a cada lado del útero, tienen el tamaño y forma de una almendra, y su función es producir y liberar un óvulo aproximadamente cada 28 días?

Respuesta: Son los óvulos.

¿Cuáles son los dos conductos extendidos que conectan los ovarios con el útero y su función es recibir al óvulo cuando es liberado por el ovario y conducirlo hacia el útero?

Respuesta: Son las trompas de Falopio.

¿Cuál es el órgano hueco y con forma de «pera invertida» que recibe al óvulo? Te doy estas pistas: si el óvulo es fecundado por un espermatozoide se alojará ahí y se desarrollará el embrión de un nuevo ser, pero si no hay fecundación, el óvulo parte del tejido de este órgano y serán eliminados mediante el proceso que conocemos como menstruación.

Respuesta: Por las funciones que describen se trata del útero o matriz.

¿Qué es un conducto musculoso, membranoso y muy elástico que mide de 9 a 10 centímetros de longitud y se extiende del cérvix o cuello del útero a la vulva? Pista: se encuentra situada entre la vejiga, la uretra y el recto.

Respuesta: Por las características, se trata de la vagina.

Ahora para recapitular te invito a abrir las páginas 14 y 15 de tu libro de Ciencias Naturales de cuarto grado y a poner mucha atención en el siguiente texto:

“En la mujer, el sistema sexual está conformado por los ovarios, las tubas uterinas, el útero o matriz (órgano hueco parecido a una bolsa), la vagina (que comunica la vulva con el útero) y la vulva, integrada por el clítoris, los labios menores y los labios mayores”.

“En los ovarios se producen las células sexuales femeninas llamadas óvulos, que son más grandes que los espermatozoides”.

Sin embargo, ninguno de ellos puede verse a simple vista.

“Al producirse las células sexuales femeninas y masculinas, el cuerpo humano está sexualmente maduro y en condición de procrear. En la mujer se inicia la menstruación y en el hombre la salida de un líquido espeso, el semen, que contiene los espermatozoides”.

Muy interesante la información que te brinda el libro de texto de Ciencias Naturales de cuarto grado.

Ahora es momento de hablar del sistema sexual del hombre.

Pon mucha atención a las preguntas que se realizarán para que al final logren comprender mejor este tema tan importante.

Empieza con las preguntas sobre las partes que conforman el sistema sexual de los hombres, seguiremos con la misma dinámica que ya practicamos.

1.- ¿Cuáles son las gónadas masculinas? Estas son las pistas: son los órganos glandulares que producen los espermatozoides y la hormona testosterona.

Respuesta: ¡Son los testículos!

2.- ¿Cuál es el órgano que se localiza en el borde posterior de cada testículo y donde se almacenan y maduran los espermatozoides?

Respuesta: Es el epidídimo.

3.- ¿Cómo se le llama a la bolsa de piel que contiene a los testículos? Esta es una pista: también cuenta con un músculo que, al relajarse y contraerse, permite a los testículos ascender o descender para regular su temperatura.

Respuesta: Es el escroto.

4.- ¿Qué son los dos tubos musculares que tienen la función de llevar a los espermatozoides maduros hasta los conductos eyaculadores en un líquido que les sirve de transporte llamado semen?

Respuesta: Son los conductos deferentes.

5.- ¿Cuál es la glándula exclusiva de los hombres que tiene forma de castaña y rodea la primera parte de la uretra? Pistas: la uretra es el conducto que recorre el interior del pene y la glándula produce parte del líquido seminal que nutre a los espermatozoides.

Respuesta: Es la próstata.

6.-¿Cuáles son los dos reservorios membranosos que producen la mayor parte del líquido seminal, principalmente sustancias que nutren a los espermatozoides, antes de su paso por el conducto deferente?

Respuesta: Vesículas seminales.

7.- ¿Cuál es el conducto por el que pasa la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo y por el que también sale el semen a través del pene? La única pista es que ya lo mencionamos.

Respuesta: Esa función describe perfectamente a la uretra.

8.- ¿Cuál es el órgano muscular, esponjoso y con muchos vasos sanguíneos, cuya función es depositar los espermatozoides en el interior de la vagina? Pista: como ya mencionamos, también tiene la función de eliminar la orina.

Respuesta: Ese órgano junto con el escrito que contiene los testículos, forma parte de los órganos externos del sistema sexual del hombre y es el pene.

En la siguiente imagen, observa que las diferencias físicas entre la mujer y el hombre son evidentes.

En el cuerpo del hombre, el sistema sexual está conformado por los testículos, los conductos deferentes, la próstata, las vesículas seminales y el pene. A partir de la pubertad, en los testículos se producen los espermatozoides, las células sexuales masculinas.

¿En qué somos diferentes? de la página 14 del libro de Ciencias Naturales de Cuarto grado, inicia la lectura a partir de «Los caracteres sexuales»

“Los caracteres sexuales son las diferencias existentes entre el cuerpo de la mujer y del hombre.

“Se denomina caracteres sexuales primarios al conjunto de órganos internos y externos que forman parte de nuestro sistema sexual; los tenemos desde que nacemos y nos permiten saber si somos niños o niñas.

“Los caracteres sexuales secundarios están constituidos por las formas físicas externas que hacen diferentes a mujeres y hombres”.

“Una vez que los caracteres sexuales se desarrollan, te conviertes en una persona sexualmente madura”.

Esta información te permite recordar que los caracteres sexuales primarios los tenemos desde que nacemos y que los caracteres sexuales secundarios se desarrollan durante la pubertad.

Los caracteres sexuales primarios nos definen como hombres y mujeres, y los secundarios son parte del proceso de maduración hacia la edad adulta.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

HISTORIA

Generalidades del estudio de Mesoamérica (segunda parte)

¿Qué vamos a aprender?

Recordarás acerca de los tres periodos en que se dividió el estudio de Mesoamérica, así como los momentos más importantes de cada periodo de estudio.

¿Qué hacemos?

Iniciarás recordando los tres periodos en que se divide el estudio de Mesoamérica.

Mesoamérica, además de dividirse en 6 zonas geográficas, también se divide, para su estudio, en tres periodos históricos con características propias.

¿Sabes qué nombre recibió cada periodo?

Preclásico, Clásico y Posclásico. Recuerda que cada periodo de estudio cuenta con características y elementos que los define.

Comenzamos con el período Preclásico.

El periodo Preclásico, como vemos en la imagen, de las páginas 40 y 41 de su libro de texto gratuito de cuarto grado, abarcó del año 2500 a.C. al 200 d.C.

¿Recuerdas qué significaban las siglas a.C. y d.C.?

Las siglas a.C. y d.C. se refieren al tiempo, es decir, se utilizan para ubicar acontecimientos o sucesos en función de la religión cristiana, por lo que a.C. indica que ocurrió antes de Cristo y d.C. que sucedió después de Cristo.

Continua con el periodo Preclásico, el cual inició 2500 antes de Cristo; fue un periodo muy largo, pues abarcó hasta el año 200 después de Cristo.

En él se ubican a dos principales civilizaciones, los Olmecas en Tabasco y Cuicuilco en el Valle de México, eran sociedades agrícolas con desarrollo urbano y comercial, sin embargo, los centros urbanos eran pequeños si los comparamos con los que surgieron en el periodo Posclásico. Se regían por sistemas teocráticos o de cacicazgo.

Observemos el siguiente video para ejemplificar.

Sala Preclásico en el Altiplano Central-Museo Nacional de Antropología.

Ahora, te invito a ver otro video que complementa la información.

Preclásico temprano.

En los videos anteriores, se clarifican las características de las civilizaciones mesoamericanas del preclásico y muestra los patrones de organización social.

¿Cuáles son las características del periodo Clásico?

Este periodo abarcó del año 200 d.C. hasta el año 900 d.C. en el que tuvieron su esplendor las civilizaciones Teotihuacana en el altiplano central, la civilización Maya y Zapoteca en Monte Albán, también fueron sociedades agrícolas, ampliaron el comercio haciéndolo una actividad establecida y compleja.

Tuvieron un desarrollo militar complejo, al mismo tiempo que la concentración poblacional y urbana fue más extensa, de igual forma contaban con un gobierno teocrático. Ahora observemos el siguiente video que ilustra la vida de las civilizaciones que se desarrollaron durante el periodo Clásico.

Sala Teotihuacán-Museo Nacional de Antropología.

Conforme lo visto en el video, la cultura Teotihuacana fue una de las ciudades más prominentes, la cual refleja el desarrollo de las civilizaciones en el periodo Clásico. Es impresionante conocer la trascendencia e importancia de la cultura Teotihuacana en el periodo Clásico.

Ahora veamos el periodo Posclásico.

Este periodo inició alrededor del año 900 d.C. y culminó en el año 1521 con la llegada de los Españoles y la caída de Tenochtitlan, este periodo tiene una característica especial pues se da la migración de varios grupos provenientes de Aridoamérica hacia Mesoamérica, los llamados pueblos chichimecas, teniendo contacto con los toltecas en Tula y dando como resultado una integración cultural y social importante, de donde surgen los pueblos conocidos como Toltecas-Chichimecas, estos pueblos se fueron asentando de forma gradual en el altiplano central, específicamente en la cuenca del Lago de Texcoco.

Estos pueblos dieron paso a distintos señoríos, reinos del Lago de Texcoco, que en la actualidad conocemos como Azcapotzalco, Xochimilco, Chalco, Cuautitlán, Iztapalapa, Texcoco, etcétera.

Estos pueblos denominados mexicas o aztecas marcaron el desarrollo del posclásico, pues al ser una civilización dominante se extendió hasta zonas geográficas como el Golfo de México con los totonacas, al occidente con los purépechas, en Oaxaca con los mixtecos y en la Zona Maya.

Recuerda que en este periodo la civilización más representativa es Tenochtitlan, es importante recordar que la guerra fue el principal punto de expansión y desarrollo, fue una sociedad altamente organizada, jerarquizada y patriarcal.

Toda esta información del periodo posclásico de Mesoamérica es fascinante.

Observa el siguiente video para conocer más acerca de este periodo.

Sala Mexica-Museo Nacional de Antropología.

Recordaste el desarrollo de Mesoamérica que abarcó un largo tiempo de más de 4,000 años, por ser un tiempo tan extenso su estudio se dividió en los periodos Preclásico, Clásico y Posclásico. Cada periodo cuenta con características propias y el desarrollo de civilizaciones que enmarca y representan a cada uno. Tenemos un pasado extenso.

Mariano Azuela fue un médico apasionado por las letras y escribió grandiosas obras como: “Los caciques”, “Pedro Moreno” y “El desquite” Para esta #EstrategiaDeLectura te recomendamos “Los de abajo”, novela revolucionaria que dio gran reconocimiento al escritor. pic.twitter.com/lRgfe9k2Hj — SEP México (@SEP_mx) January 1, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende