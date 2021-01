Elon Musk se convirtió hoy en el hombre más rico del mundo

Elon Musk, el fundador del fabricante de vehículos eléctricos de alta gama Tesla, se convirtió este jueves en el hombre más rico del mundo gracias a la disparada de las acciones de su firma en bolsa, según cálculos de la agencia Bloomberg.

Con la subida de los títulos de Tesla en bolsa, y con la propiedad del 18% de la empresa, el empresario Elon Musk de 49 años que también dirige SpaceX, supera así a Jeff Bezos, el fundador de Amazon, quien era desde 2017 el hombre más rico del mundo, según la agencia que tiene una clasificación de multimillonarios.

La acción de Tesla de Elon Musk, multiplicó por más de siete su valor en 2020 y seguía subiendo en Wall Street el jueves, con lo que la fortuna de este ingeniero de origen sudafricano alcanzó 188.500 millones de dólares poco después de la apertura de la bolsa, 1.500 millones de dólares por encima de lo acumulado por Bezos.

El miércoles Tesla superó por primera vez los 700.000 millones de dólares de capitalización bursátil al cierre de la bolsa neoyorquna con un alza de casi 3% de sus acciones a 755,98 dólares.

El jueves por la mañana, el título rozaba los 800 dólares, con un alza de 5,7%.

Las ventas del grupo siguen sin embargo muy lejos de las de los fabricantes tradicionales de vehículos: Tesla vendió 499.550 vehículos en 2020, lejos de los 11 millones de Volkswagen en 2019.

Pero Tesla se beneficia del optimismo de los inversores por el futuro de los vehículos eléctricos y del hecho de que logró ganar dinero en cinco trimestres consecutivos, lo cual le ayudó a ingresar en el prestigioso índice S&P 500 en diciembre.

This is called the domino effect pic.twitter.com/qpbEW54RvM

— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021