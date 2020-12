Elon Musk lanza su tequila “Tesla”; México le impidió llamarlo “Teslaquila”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras dos años de lucha por el registro de la marca “Teslaquila” que le fue negado en México, este 30 de noviembre vio la luz la bebida creada por el multimillonario Elon Musk en una broma del Día de los Inocentes y que lleva el nombre de su empresa de autos eléctricos y energías limpias.

La idea de este peculiar destilado surgió el 1 de abril de 2018, a propósito del April Fool’s Day en Estados Unidos, cuando el magnate bromeó en sus redes sociales con una imagen en la que se ve desmayado y rodeado de botellas de “Teslaquila”.

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 — Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it.

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018