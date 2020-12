Elon Musk ya es texano

Compartir esta publicación













(Bloomberg) — Elon Musk se ha mudado a Texas para centrarse en dos grandes prioridades para sus empresas: el nuevo vehículo espacial de SpaceX y la Gigafactory de Tesla Inc., actualmente en construcción en Austin.

También hay implicaciones fiscales potencialmente enormes para Musk, quien recientemente se convirtió en la segunda persona más rica del mundo. Texas no tiene impuesto sobre la renta personal, mientras que California aplica los más altos del país a sus residentes más ricos.

Elon Musk y sus empresas en Texas

“Me mudé a Texas”, dijo Musk hoy martes, en una entrevista en vivo con el Wall Street Journal. Musk no especificó dónde ni dijo si compró una propiedad.

Musk, de 49 años, ha vivido en el área de Los Ángeles, donde tiene su sede SpaceX, durante dos décadas. Tesla tiene su sede en Palo Alto, California, y su principal planta de fabricación de automóviles eléctricos está en la bahía de San Francisco, en Fremont.

Musk criticó a California en la entrevista, diciendo que se había vuelto complaciente con su estatus de gigante económico y menos atractivo para él.

“Si un equipo ha estado ganando durante demasiado tiempo, tienden a ser un poco complacientes, un poco crecidos, y luego ya no ganan el campeonato”, dijo. “California ha estado ganando durante mucho tiempo. Y creo que lo están dando un poco por sentado”.

Musk trasladó su fundación personal a Austin desde California, informó Bloomberg el lunes.

‘Influencia descomunal’

El Área de la Bahía, sede de algunas de las compañías de tecnología más grandes del mundo, incluidas Apple Inc. y la matriz de Google, Alphabet Inc., se ha visto afectada por la pandemia. Se ha requerido que muchos empleados de tecnología trabajen desde casa, y eso ha estimulado a algunos a reubicarse. Gigantes de las redes sociales como Facebook Inc. también se han enfrentado a críticas por supuestamente frustrar la competencia.

“Silicon Valley, o el Área de la Bahía, tienen demasiada influencia en el mundo, en mi opinión”, dijo Musk. “El Área de la Bahía tiene una influencia descomunal en el mundo”.

SpaceX prueba motores de cohetes en McGregor, Texas, al oeste de Waco, y está construyendo su nueva y masiva nave espacial Starship en Boca Chica, Texas, al sur de Brownsville, cerca de la frontera con México. Tesla está expandiendo sus operaciones globales con una nueva fábrica en Shanghái que abrió sus puertas el año pasado y otra en Berlín.

Musk, quien siempre ha tenido una gran movilidad, viaja frecuentemente entre California, Austin y Boca Chica en su jet privado Gulfstream G650, junto con frecuentes viajes internacionales a Berlín y China.

A medida que las acciones de Tesla se han disparado este año, la riqueza personal de Musk ha aumentado a más de US$155.000 millones, lo que lo convierte en la segunda persona más rica del mundo después del fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos. Las acciones de la compañía subieron 1,3% para cerrar el martes a US$649,88.

Retiro de deuda

La larga relación de Musk con California se agrió esta primavera durante la primera ola del coronavirus. Cuando las órdenes de cierre del condado de Alameda detuvieron la producción en la planta de Tesla en Fremont, Musk desafió a los funcionarios de salud locales al cerrar tarde y reabrir temprano, calificando las reglas como “fascistas” en una llamada de ganancias.

Demandó brevemente al condado y amenazó con trasladar la sede de Tesla a Texas o Nevada. Musk reveló en Twitter que tenía covid-19 el mes pasado.