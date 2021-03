Elton John llamó hipócrita al Vaticano por rechazar el matrimonio gay

El cantante británico, Elton John, tachó de hipócrita al Vaticano después de que la iglesia católica emitiera un comunicado en el que señala que dicha institución no puede dar su bendición a la unión de personas del mismo sexo.

Te puede interesar:Político detenido por Cabeza de Vaca fue ex alcalde de Soto La Marina donde Cabeza de Vaca tiene ranchos de lujo

A través de sus cuenta de Twitter, el famoso cuestionó la congruencia de la Santa Sede al rechazar la homosexualidad y al mismo tiempo haber financiado parcialmente la producción de Rocketman (2019), cinta en la que se explora abiertamente la vida personal del músico, así como sus relaciones con otros hombres.

Todo esto después de que la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) señaló que los sacerdotes no pueden aprobar las relaciones LGBT+ ya que “Dios no puede bendecir el pecado”, una declaración que fue aprobada por el papa Francisco, quien en ocasiones anteriores ha demostrado no concordar con los sectores más conservadores del catolicismo.

“¿Cómo puede el Vaticano negarse a bendecir los matrimonios homosexuales porque son ‘pecado’ y, sin embargo, obtener ganancias al invertir millones en Rocketman, una película que celebra mi hallazgo de la felicidad con mi matrimonio con David?” escribió el artista de 73 años y agregó el hashtag #hipocresía.

How can the Vatican refuse to bless gay marriages because they “are sin”, yet happily make a profit from investing millions in “Rocketman” – a film which celebrates my finding happiness from my marriage to David?? #hypocrisy@VaticanNews @Pontifex pic.twitter.com/sURtrWB6Nd

— Elton John (@eltonofficial) March 15, 2021