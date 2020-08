Más de la mitad de embarazos en México no son planeados: estudio

Compartir esta publicación













El 55 por ciento de los embarazos en nuestro país no son planeados, sin importar la edad de la pareja, de acuerdo con el estudio “Embarazo no planeado y aborto inducido en México: causas y consecuencias”, realizado por el Colegio de México (Colmex) y el Guttmacher Institute, de Estados Unidos.

El reporte indica que la edad promedio en que los mexicanos inician su vida sexual es entre los 12 y 19 años y se estima que el 15% de los hombres y el 33% de mujeres no usaron métodos anticonceptivos en su primera vez, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo).

En cuanto a los embarazos entre adolescentes, México ocupa el primer lugar entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo a los expertos, la principal causa de ello es la falta de información y de acceso a los recursos de la planificación familiar.

El 30% de los embarazos son en adolescentes

“Del total de embarazos que ocurren en México, aproximadamente 30% son en adolescentes, y de ellos, más de la mitad no son planeados o deseados, porque no hubo acceso a un método de planificación familiar o en algunos casos, hubo violencia sexual o están en un ambiente en el que no pueden negarse a tener relaciones sexuales, ya sea por edad o inmadurez”, señala doctor Gerardo Alba Jasso, médico especialista en ginecología y obstetricia con subespecialidad en biología de la reproducción humana, adscrito al Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Juárez de México (HJM)..

Según la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en México ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años.

El embarazo en las y los adolescentes afecta negativamente la salud, la permanencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales especializadas y de calidad y el desarrollo humano. Además del embarazo, tener relaciones sexuales sin protección implica un riesgo permanente de adquirir una infección de transmisión sexual, señala ese documento.

Ante ello, el gobierno mexicano está implementando la estrategia citada, cuyo objetivo general es reducir el número de embarazos en adolescentes en México con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos.

Sus dos metas son: bajar a cero el embarazo en niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50% la tasa especifica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años para el año 2030.