Lozoya enfrenta segunda audiencia por asociación delictuosa y lavado de dinero

Se formulará imputación contra el exfuncionario de Pemex por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, hoy se lleva a cabo la segunda audiencia de Emilio Lozoya Austin, pero ahora por el caso Odebrecht.

Lozoya compareció desde el Hospital Ángeles del Pedregal vía remota.

La audiencia de este miércoles está planeada para llevarse a cabo de igual manera que la de este martes: de manera remota –el juez desde el Reclusorio Norte, Lozoya desde el cuarto de hospital en el que se encuentra desde que llegó a México– y sin acceso a medios ni al público. Todo eso pese a que el no hacerlo un hecho transparente viola la constitución.

La diligencia se realiza desde las 09:30 horas en la causa penal 261/2019 en la que se formulará imputación contra el exfuncionario por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, según la Fiscalía General de la República.

El juez federal Artemio Zúñiga Mendoza vinculó a proceso a Lozoya Austin, por operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de la compra irregular Agronitrogenados, pero por ahora no pisará la cárcel.

En su primera audiencia virtual, Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró ser inocente de los cargos que se le imputan por el caso Agronitrogenados, incluso advirtió que denunciará a los autores de estos hechos.

