Emiten alerta de tsunami en Alaska tras sismo de magnitud 7.5

El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos informó la tarde este lunes que se había emitido un aviso de tsunami en el sur de Alaska y la Península del mismo estado luego de que se registrara un terremoto de magnitud 7.5.

El temblor se sintió cerca de Sand Point, Alaska. El Centro Sismológico de Alaska dijo que el movimiento fue percibido por varias comunidades de la costa sur, incluyendo Sand Point, Chignik, Unalaska y la Península Kenai.

El centro también reportó una réplica de magnitud 5.2 apenas 11 minutos después, cuyo epicentro fue prácticamente en la misma zona.

En tanto, para otras costas del Pacífico de Estados Unidos y Canadá en América del Norte se está evaluando el nivel de peligro de tsunami.

Las recomendaciones para las áreas en donde se prevé que impacte el tsunami son las siguientes:

A #tsunami warning remains in effect for South Alaska and the Alaska Peninsula. The #earthquake magnitude has been raised to 7.5.. No warnings in effect for anywhere else at this time.https://t.co/2AzkYA3AjF

— NWS PTWC (@NWS_PTWC) October 19, 2020