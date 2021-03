Laredo, Texas: Emiten plan para retomar actividad en oficinas municipales

Para responder a la orden del gobernador Greg Abbott que abrirá todos los negocios al 100 por ciento y eliminará el uso de cubrebocas, el gobierno municipal puso en efecto un plan especial para las actividades en oficinas municipales.

El plan fue preparado por el regente municipal Robert Eads con el apoyo del doctor Víctor Treviño, Autoridad de Salud en Laredo y otros funcionarios municipales.

El plan consta de cuatro fases con los componentes de educación, actividades y eventos además de un plan para reabrir todas las oficinas municipales.

La educación para los empleados municipales incluye el uso de máscaras, la distancia social, quedarse en casa si están enfermos, lavarse las manos y vacunarse.

La primera fase incluye el uso de cubre bocas, la distancia social, mantener la tasa hospitalaria por debajo de un 15 por ciento, el índice de positividad en un 10 por ciento, mantener menos de 500 casos activos y un 30 por ciento de los empleados vacunados contra el Covid 19.

Las otras tres se van a implementar en las siguientes semanas de acuerdo al comportamiento de la pandemia.

La fase 1 incluye agregar actividades deportivas como tenis, hike y bike, permitir prácticas de béisbol, softbol y soccer, abrir el departamento de servicios animales, el aeropuerto y sistema de tránsito El Metro.

En la etapa 2 se van a incluir aeróbicos acuáticos, natación, apertura de oficina de impuestos, de permisos de construcción y de planificación.

En la etapa 3 se incluirá la natacion recreativa, torneos deportivos, el estadio Uni Trade y conciertos al aire libre.

La 4 incluirá los programas de verano, los centros de recreación abiertos, las bibliotecas, conciertos cerrados y la apertura de todas las oficinas municipales.

📣 COVID-19 vaccines will be administered on March 11th thru March 13th, 2021 to those who signed up for the waiting list. They will receive an email to confirm or cancel their appointment with a deadline of March 10th at 8:00 a.m.

Full release – https://t.co/P1VWp4lE2N pic.twitter.com/yh9JU6gkTa

— City of Laredo (@cityoflaredo) March 9, 2021