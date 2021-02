Emiten vigilancia de tormenta invernal para Houston: la más fuerte en 30 años

El Servicio Nacional de Meteorología emitió una vigilancia de tormenta invernal para el área de Houston desde el 14 de febrero a las 3 p.m. y hasta el lunes 15, a las 6 p.m. cuando se espera que el tiempo invernal entre en la zona con frío extremo y posible nieve, aguanieve y lluvia helada.

Antes la jueza del condado Harris, Lina Hidalgo, urgió a los residentes del área a tomar las previsiones necesarias ante el posible tiempo invernal que podría traer peligrosas caídas en la temperatura a partir del domingo.

⚠️A Winter Storm Watch has been issued and will be in effect from Sunday, February 14th at 3pm through Monday, February 15th at 6pm. Please use these next couple of days to prepare. Hazardous travel conditions are expected Sunday night through Tuesday. #TXwx #HOUwx #BCSwx #GLSwx pic.twitter.com/JGZKvEZVBU

— NWS Houston (@NWSHouston) February 12, 2021