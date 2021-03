¿Emma Coronel saldría de prisión? abogado afirma que avanzan las negociaciones con EEUU

Compartir esta publicación













El Abogado de Emma Coronel, Jeffrey Litchman confirmó que continúan las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos; también habló sobre una posible fianza para que la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera salga de prisión pronto.

Litchman fue entrevistado para el podcast “Len Berman and Michael Riedel in the Morning”.

“Ella sigue bajo custodia, bajo negociaciones con el Gobierno, se han alentado un poco”, señaló sin dar detalles. “Las cosas están moviéndose… es lo que puedo decir… y no estará en prisión para siempre”.

“Es muy difícil pagar fianza, como dije hace un par de semanas. Ella no tiene un vínculo con Estados Unidos, no tiene propiedades aquí, tendría cualquier razón para irse”, reconoció Jeffrey.

TE PUEDE INTERESAR: Analizarán esta semana si se amplían actividades en Frontera con EU

Dijo que siempre recomienda a sus clientes no enfocarse al tema de la fianza, sino en las consecuencias futuras de las acusaciones, como permanecer en prisión.

Defense Attorney Jeffrey Lichtman (@NYCDefenseLaw) will be with us in 5 minutes! TUNE IN: https://t.co/rSVvKbvrEP — Len Berman and Michael Riedel WOR (@LenMichaelWOR) March 15, 2021

“Estamos trabajando un paquete de fianza, pero como digo a otros clientes, no quiero hacer el tema de la fianza el asunto central… porque una vez que pagas la fianza no significa que el caso desaparece”, dijo. “Especialmente cuando enfrentas prisión de 10 años a cadena perpetua, esos son los verdaderos problemas”.

El 4 de marzo, el abogado fue registrado oficialmente para aparecer ante la Corte de Distrito en Washington, D.C. para defender a Coronel, quien se encuentra en una prisión de Virginia.

Buenos días 🌤 hoy es martes 16 de marzo, Santa Eusebia. La temperatura 🌡 en este momento, en Nuevo Laredo, 21 grados. Te compartimos la portada de hoy 📰 Visita nuestro sitio para más noticias https://t.co/R5HiZCjAnf 📱 pic.twitter.com/MAnvaFvvQz — El Mañana (@ElMananaOnline) March 16, 2021