Empeña auto y casa para salvar a su hija

Perla Santana, no tuvo más opción que dejar empeñado su auto y casa para que la clínica pudiera entregarle a su hija, Keyla, una menor de 10 años que fue operada de emergencia del apéndice tras estar a punto de morir.

Con una deuda de 30 mil pesos que le impusieron por la operación de Keyla, su madre de escasos recursos optó por pedir ayuda al gobierno municipal, sin embargo la ayuda le fue negada bajo el argumento de no haber presupuesto para ello.

“La niña duró una semana con vómito y calentura, el apéndice se le había reventado y me dijeron que se podía morir, fue de urgencia que la tuvieron que internar, nos cobraban 30 mil pesos pero nos dijeron que diéramos 10 mil y la operaban y lo demás en pagos, pero cuando la operaron ya querían todo el dinero completo”, explicó Perla Santana.

Del dinero juntado hasta la fecha aún le restan 12 mil pesos, sin embargo tiene hasta el próximo lunes 1 de febrero para liquidar la cuenta, pues de no ser así, podría perder su casa y su vehículo.

“La niña me la dieron porque tuve que dejar el titulo del carro, y el documento de mi casa y ahora ando pidiendo en las calles porque me dieron ocho días para pagar, si el lunes no pago ahí se queda y pierdo mi casa y si me quitan la casa ¿dónde meto a mi niña que está en recuperación?”, cuestionó la ciudadana.

Tanto para la neolaredense como para las demás personas que el pasado miércoles realizaron una protesta pacífica a las afueras de presidencia, en busca de soluciones que le competen al alcalde Rivas Cuellar, señalan que el mandatario ha sido indiferente ante las verdaderas necesidades de la comunidad de Nuevo Laredo.