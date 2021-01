Empeoran los baches y nadie hace nada

Ante los cientos de baches que no dejan de surgir en colonias al poniente de la ciudad, habitantes de diversos sectores de Nuevo Laredo, exigen al municipio que solucionen problemas que llevan años sin tratar

Ante los cientos de baches que no dejan de surgir en colonias al poniente de la ciudad, habitantes de diversos sectores de Nuevo Laredo, exigen al municipio que solucionen problemas que llevan años sin tratar; señalan que cada vez las calles están en peor estado y que ignoran los reportes que han realizado hasta la fecha.

Los baches y el mal estado de las calles no sólo han representado grandes molestias a los habitantes, sino que también han presentado daños en los vehículos, y pesar del mal estado en el que se encuentran, señalan que nadie hace nada y con el tiempo la situación va de mal en peor.

Tal es el caso de la Avenida Tecolotes, Calle Jesús Guajardo, calle Lisboa y Río de Janeiro, en la colonia Lomas del Río; y la calle Santa Úrsula en Villas de San Miguel, entre otras.

“Somos una colonia olvidada, nuestras calles no son dignas de una ciudad, y no es un problema de meses, sino de años, no hemos visto un avance en la colonia, por el contrario, cada día estamos peor”, mencionó Brenda, habitante de la colonia Lomas del Rio.

“Durante el tiempo que el señor Rivas ha estado de presidente hemos hecho muchos reportes para que nos solucionen este lado de la ciudad, sólo pavimentaron la avenida principal de los Tecolotes, pero para atrás todo en muy mal estado, ya no sabemos qué más hacer”, agregó una residente de la colonia.

En Villas de San Miguel, por su parte, aunque el alcalde Rivas Cuéllar prometió que no saldría de dicha colonia hasta no haber quedado arreglado en su totalidad, la realidad es que la colonia continúa siendo víctima de drenajes y pozos, entre otros problemas con los que padece.

“Sólo arreglaron El Bulevar San Miguel, de ahí las calles continúan peor de lo que estaban, y no nos hacen caso, no tienen vergüenza de que tenemos un año nuevo y que las problemáticas de la ciudad continúen siendo las mismas”, resaltó Nay Casango, habitante del sector.

A pesar de que la misma ciudadanía ha reportado los problemas del mal estado de las vías hasta en las redes sociales, a causa de no tener respuesta por parte del municipio, Nuevo Laredo no solo inició el 2021 con problemas nuevos en cuanto baches y calles inaceptables, sino que continúa arrastrando los que las autoridades no han podido solucionar.