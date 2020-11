VIRAL: Empleada de Walmart renuncia por los altavoces de la tienda

Se hizo viral un video en el que se muestra la renuncia de una empleada de Walmart emitida a través de los altavoces de la tienda.

En días recientes pasados, se hizo viral un video en el que se muestra la renuncia de una empleada de Walmart emitida a través de los altavoces de la tienda al tiempo que denunció acoso y discriminación por parte de sus compañeros.

Los hechos

Esto sucedió en una tienda de la cadena ubicada en Texas, Estados Unidos, cuando la empleada identificada como Shana Ragland decidió grabar su peculiar renuncia, en donde asegura que la decisión de abandonar su puesto de trabajo tiene que ver con las actitudes racistas y el acoso de sus compañeros.

“Atención a todos los clientes de Walmart, compañeros y gerentes, sólo vengo aquí a decir que Henry es un racista y un apestoso idiota, Elias es otro imbécil”, dice la mujer en el codo añ tiempo que señaló de manera puntual a ciertas personas.

“Jimmy, de la sección deportiva, Joseph el cajero, Larry de jardinería: todos ustedes son unos pervertidos y espero no le hablen a sus hijas como me hablan a mí. Que se jodan todos los gerentes, esta compañía y este puesto”, expresó.

Las reacciones en redes

El material fue compartido en redes sociales con el mensaje “Finalmente renuncié a mi trabajo tóxico que me estaba haciendo absolutamente miserable durante un año y siete meses. Que se joda Walmart”.

Las reacciones al video no se hicieron esperar y cientos de usuarios expresaron su apoyo a la mujer, al tiempo que recriminaron a la marca no tener un control más puntual sobre estos temas.

Trabajar sobre estos asuntos es fundamental, más en un momento en el que la crisis ha puesto un nuevo reto a las marcas desde su rol de empleadora.

Entre pesimismo y el mejor talento

El pesimismo reina en el sector empresarial. De hecho, de acuerdo con una reciente encuesta firmada por Vestiga Consultores, 6 de cada 10 empresas espera recuperarse de la crisis económica causada por la pandemia hasta 2022 o incluso después.

En términos generales, el escenario propone una caída en las inversiones que, por definición pegará de manera directa a la cadena de producción de valor.

En medio de este proceso, el reconocimiento que los empleadores puedan dar a sus empleados jugará un rol vital y cuando menos, hasta ahora, este aspecto parece estar descuidado.

Según OCC Mundial, para el 79 por ciento de las empresas el desempeño de sus empleados es desde normal a muy alto. No obstante, el 49 por ciento de los empleados asegura que su trabajo ha sido poco valorado durante la cuarentena.

Cubrir este aspecto será fundamental para alcanzar los objetivos planteados por las marcas, en un entorno que luce especialmente complejo ante una economía contraída.

Hablamos de la capacidad de retener al talento, en una suerte por evitar gastos de capacitación y capitalizar la experiencia de los colaboradores existentes.

Si a este escenario se suman las acusaciones hechas en este nuevo video que involucra a Walmart, el reto es aun mayor.

Finally quit my toxic job that was making me absolutely miserable for a year and seven months. Fuck Walmart. pic.twitter.com/CHtXASwVDy

— shana (@shanablackwelll) October 31, 2020