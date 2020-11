Empleado del Oxxo explica por qué no abren la segunda caja VIDEO

A través de un video compartido en redes sociales, un empleado del Oxxo explica por qué no siempre abren la segunda caja

A través de un video compartido en redes sociales, un empleado del Oxxo explica por qué no siempre abren la segunda caja. Se trata de José María Mendoza, mejor conocido como ‘El Chema’ o ‘Sewa Juyyapo’, quien ha alcanzado popularidad gracias a su simpatía y naturalidad, convirtiéndose en ‘influencer’ y locutor de radio.

En las imágenes el joven señala que la razón por la que la segunda caja normalmente está cerrada es que “es una chinga trabajar en el Oxxo”, así que aconseja a los usuarios no esperar siempre una sonrisa por parte de los empleados, ya que ellos tiene vida y sus propios problemas porque también son humanos con deudas y decepciones amorosas.

“Aquí siempre te van a atender con la mejor actitud. Quizás hay días que la ‘Carmelita’ no te sonría porque también tiene problemas. No esperes una sonrisa siempre, es una chinga trabajar en el Oxxo y ustedes viene así nada más a querer echarle chamoy a sus Sabritas, pues no. Y sírvanse bien el café”, dice el residente de Etchojoa, comunidad de Sonora.

En consecuencia, algunos internautas que han trabajado en el Oxxo corroboraron lo dicho por ‘Sewa Juyyapo’, afirmando que laborar allí sí implica un gran desgaste físico, sobre todo si tienes el turno de la noche, como es su caso. Esto, porque debes recibir las enormes cajas de refrescos, meterlas, ordenarlas y después colocarlas todas en los refrigeradores mientras a la par atiendes por la ventanita y ordenas los productos.

Pero resulta que ‘Sewa Juyyapo’ tiene muchos otros videos en la web e incluso comenzó a llamar la atención hace ya algunos años, cuando se filmaba visitando casas como empleado del INEGI. Asimismo, cuenta con un video musical titulado “La firma norteña” que aborda su creciente fama en redes sociales, donde la gente lo sigue por su singularidad y contenido gracioso.