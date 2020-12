Al menos 6 mil 800 empresas no pudieron pagar los aguinaldos

Compartir esta publicación













CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Por lo menos 6 mil 800 empresas en Tamaulipas no pudieron cumplir este año con el pago de los aguinaldos consecuencia de la severa crisis económica por la que atraviesan debido al COVID-19, lo que representa un 20 por ciento de las 34 mil afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció este lunes el presidente estatal de FECANACO, Julio Almanza Armas, quien advirtió que seguramente ahora los patrones enfrentarán problemas legales aunados a los financieros.

En base a estimaciones de las Cámaras de Comercio del Estado no pudieron cumplir en tiempo y forma con el pago de aguinaldo a sus trabajadores un 20 por ciento de las empresas a causa de la crisis económica provocada por el COVID y los cierres ordenados por el comité estatal de seguridad en salud, lo que significa que de las poco más de 34 mil empresas o negocios formales registradas ante el IMSS 6 mil 800 no lo harán o ya no cumplieron con esa obligación de ley al no contar con el recurso.

Aseguró que hicieron todo lo humanamente posible para pagar antes del 20 de Diciembre fecha límite por Ley para el pago de aguinaldos pero les fue imposible por lo que seguramente al iniciar el año tendrán que negociar con sus trabajadores y enfrentar las consecuencias legales, las cámaras de comercio se manifestaron a favor del pago de aguinaldos y de cumplir en tiempo y forma con este a pesar de la falta de apoyos por parte de los órdenes de gobierno durante la pandemia.

Aseguró que si bien no cumplir con el aguinaldo es una medida atípica y fuera de ley también hay que recordar que 2020 fue un año comercialmente atípico muy duro y golpeado para los patrones por lo que tener más de un 80 por ciento de cumplimento en Tamaulipas en este contexto es un gran logro.