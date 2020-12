IP aun no solicitan permiso para importar vacunas Contra Covid: AMLO

AMLO dijo que no se opone a que las empresas importen o venda la vacuna contra Covid, solo que no sean las que adquirió el Gobierno Federal

Compartir esta publicación













Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que la iniciativa privada podría adquirir la Vacuna contra el Covid en el extranjero para venderla, esta mañana informó que hasta el momento, ninguna empresa ha solicitado permiso o ha realizado algún trámite para adquirir la vacuna contra el coronavirus,

Te puede interesar: Reportan 115 contagios de COVID-19 en Laredo, Texas en un día

En conferencia de prensa mañanera, el mandatario reiteró que no se opone a que las empresas la importen o la venda, ni a que quien tenga dinero la compre, siempre y cuando no sea de las que adquirió el gobierno federal y que esté autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“Que no se malinterprete, nosotros no nos oponemos a que el que tenga dinero pueda adquirir la vacuna, pero nuestra responsabilidad es garantizar que todos en igualdad de circunstancias, tengan el derecho a la vacuna.

“No tenemos ninguna petición de alguna empresa nacional, no sabemos de ninguna empresa que esté haciendo un trámite para comprar vacunas; nos opondremos sí las que tenemos nosotros contratadas se las entregan a una empresa particular, eso sí no lo permitiremos, lo denunciaremos”, dijo en Palacio Nacional.

Sin embargo, aseguró que se garantizará que toda la población tenga acceso a la vacuna de forma gratuita y afirmó que no habrá influyentismo político, pues su aplicación será conforme al plan de vacunación.

“Lo que se está garantizando al nosotros adquirir la vacuna es que se aplique de manera universal y que sea gratuita qué significa aplicarla de manera universal que sea para todos ricos y para pobres.

“Influyentismo político, yo tengo un cargo, soy diputado, soy senador, soy secretario, soy presidente de la República y a mí me tienen que proteger; primero, nada de eso, hay un programa, primero los médicos las enfermeras los trabajadores de la salud que está en hospitales covid”, comentó.

No te pierdas las predicciones de Mhoni Vidente para este lunes. https://t.co/ubQuRK9vTT — El Mañana (@ElMananaOnline) December 28, 2020