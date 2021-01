En 24 días, van 97 muertes en Laredo por Covid-19

LAREDO, TX.- Las frías estadísticas pusieron en evidencia que Laredo es el epicentro de la pandemia de Covid-19 desde hace dos semanas con la incidencia más alta de contagios a nivel nacional y la mayor tasa de hospitalizaciones en Texas.

En 15 días, la ciudad acumuló 9 mil 984 nuevos contagios, incluidos 176 reportados ayery 11 mil 241 en los primeros 24 días de enero además de 97 muertes con las cinco reportadas ayer.

Estos números arrojaron un promedio de 229.9 casos diarios por cada 100 mil habitantes lo que puso a Laredo como número uno en la nación por encima incluso de Los Ángeles, California y de Phoenix, Arizona, ciudades de muchos más habitantes.

La tasa de hospitalizaciones, que el jueves alcanzó la cifra más alta con un 48 por ciento y el sábado bajó al 43.5 por ciento, es desde el 10 de diciembre la más alta en el estado de Texas con números muy por encima de la mayoría de las ciudades grandes del estado.

Inclusive, las ciudades que más se acercan a la tasa hospitalaria de Laredo son Bryan y College Station con un 27 por ciento y Waco con un 25.9 por ciento mientras Dallas tiene un 24.4 y San Antonio tiene un 22.9 por ciento.

El índice de positividad en la última semana ronda el 20 por ciento, cifra que también es la más alta en el estado de Texas.

SUBEN CONTAGIOS

A nivel estatal, con 38 mil 204 contagios, Laredo ocupa el lugar número 12 pero la cifra se ha disparado de manera alarmante en enero con 11 mil 241 casos en 24 días.

El doctor Víctor Treviño, autoridad de dalud en Laredo, dijo que las siguientes dos semanas pueden ser las peores desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020 y apeló al criterio y sentido de responsabilidad de la comunidad para quedarse en casa, evitar reuniones, usar el cubrebocas y respetar la distancia social para bajar los contagios y las muertes.

“Estamos viviendo la peor crisis de salud en la historia y si la población no responde al llamado de cuidarse y cuidar a otros, las consecuencias serán todavía peores”, advirtió.

El llamado es en especial para la población de 20 a 49 años donde se concentra más del 60 por ciento del total de contagios mientras más del 70 por ciento de las muertes son en personas mayores de 50 años.

Sobre los esfuerzos del gobierno de Laredo para reducir la tasa de casos, esta semana se cerraron cuatro bares que tenían más clientes de lo permitido y la policía comenzó a hacer cumplir estrictamente la orden de no tener reuniones en los patios de las casas después de las 10 de la noche.

Además, el cabildo envió una carta al Gobernador de Texas Greg Abott para pedirle que prohíba usar los comedores de los restaurantes o reduzca la capacidad de clientes a un 25 por ciento además de pedirle que prohíba las reuniones durante dos semanas pero el Gobernador no ha dado respuesta.

Cabe mencionar que el viernes, el Doctor Ricardo Cigarroa cimbró las redes sociales al pedirle al Gobierno de Laredo el cierre total de actividades en la ciudad durante dos semanas al menos, o de lo contrario se avecina una ola de muertes inusitada al grado de asegurar que uno de cada 250 laredenses van a morir en las siguientes semanas.

HOSPITALES LLENOS

Respecto a los hospitales, está a su capacidad y aunque se hacen esfuerzos por ampliar espacios, cada día se registran más contagios y sube la necesidad de camas, en especial las de cuidados intensivos por lo que se han instalado carpas en el Laredo Medical Center y se han hecho traslados de pacientes a otras ciudades.

Mientras tanto, el número de vacunas que han llegado a la ciudad, poco más de 17 mil, han sido insuficientes para la demanda que hay en Laredo y cuando se agendan citas, los espacios se agotan en unos minutos.

“Estamos en la peor crisis, necesitamos el apoyo de todos para juntos salir de esta crisis porque si no lo hacemos ya las consecuencias serán catastróficas”, dijo Richard Chamberlain, Director del Departamento de Salud.

