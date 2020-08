En ISSSTE, le niegan pruebas a enfermos

Compartir esta publicación













La madrugada del sábado, Rafael Macías despertó sudoroso, con fiebre muy alta y con dificultades para respirar. La situación parecía grave, así que decidió buscar ayuda médica.

El reloj marcaba casi las 3:00 de la mañana, Rafael tomó su auto y enfiló al Hospital del ISSSTE. Como derechohabiente, fue atendido por un médico de guardia, que le recetó medicamento y le dijo que “probablemente sus síntomas eran porque estaba nervioso”.

Ante la insistencia del paciente, los médicos le pidieron volver el lunes para hacerle la prueba del Covid-19. Angustiado, Rafael volvió a casa, el miedo y la desesperación hacían presa de su mente.

“¿Y si contagio a mi familia?”, se preguntaba, pues en casa están su esposa e hijos, dos niños, uno de 10 años y un bebé.

Luego de dos días que le parecieron interminables, llegó el lunes y Rafael decidió manejar él mismo has-ta el Hospital del ISSSTE. Desde su regreso el fin de semana, se había apartado a una habitación y buscó la forma de no tener contacto con su familia.

“El médico de guardia se equivocó… aquí no hacemos la prueba del Covid”, fue la hela-da respuesta que recibió Rafael en el Hospital del ISSSTE.“¿Entonces dónde?”,preguntó.

Lo enviaron a la Jurisdicción Sanitaria, en la colonia La Fe. Débil, ardiendo en temperatura, intenso dolor de cabeza, cansancio extremo y dolor de garganta, Rafael enfiló al Centro de Salud. Tampoco allá hubo prueba.

Se la negaron por ser derechohabiente del ISSSTE y le pidieron que regresara al hospital.

Mientras, su familia intentaba comunicarse a la línea que el gobierno del Estado dice tener disponible. “No sé qué tienen los teléfonos… tú marcas y como si no marcaras. No entra la llamada”, se quejó Trinidad, hermana de Rafael.

“Llamé a la línea Covid. La muchacha que me respondió me dijo que tenía que ir a la Jurisdicción Sanitaria. Ni siquiera en la línea de Covid te aclaran que si eres derechohabiente del ISSSTE o IMSS no te hacen la prueba.

Nomás los mandan”, se quejó Trinidad.

Agregó que en la línea municipal de Covid no se toman siquiera la molestia de tomar datos de quienes llaman.

Rafael volvió al ISSSTE, pero la respuesta fue la misma: “No hacemos la prueba, sólo a las personas que están hospitalizadas”, le respondieron.

Trinidad y Rafael se cansaron de dar vueltas, de llamar a las líneas de Covid, de pedir información en el ISSSTE.

No hay respuesta. La única manera de hacerse la prueba es ingresar como paciente al hospital, ya enfermo y grave.

“¿Qué va a hacer toda esa gente que es derecho-habiente del ISSSTE?… ¿A dónde tiene que ir? ¿Por qué no aclaran las cosas de una vez? Imagínense, las personas que andan en camión”, cuestionó Trinidad.

Para el martes, los dos hijos y la esposa de Rafael ya comenzaron con dolores de cabeza, fiebre y tos seca.“¿Qué van a hacer todos ellos?”, reclamó enojada Trinidad.