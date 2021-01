En lugar de muro, vacunas: doctor Carlos Cigarroa

Tras apoyar la manifestación pacífica contra el muro, el doctor Carlos Cigarroa, líder en la lucha contra el Covid-19 en Laredo, consideró que la respuesta del gobierno federal para controlar la pandemia ha sido inadecuada, y en vez de pagar por esta construcción, debe usarse el dinero para vacunar a más personas contra el virus.

“Estamos siendo testigos de la cruel realidad de una pandemia que es invisible, altamente contagiosa, y virulenta que puede atacar a cualquiera”, afirmó.

Mencionó que el gobierno federal ha destinado pocos fondos, poco equipo de protección para el personal médico y hay muy poca coordinación entre federación, el Estado y las agencias locales de salud.

Cigarroa señaló que con todas estas deficiencias, el Cuerpo de Ingeniería Militar y el Buró de Aduanas y Protección Fronteriza siguen adelante con el proyecto del muro en esta frontera y comunidades vecinas.

Resaltó el alto gasto en los trabajos, tanto en materiales, equipo y mano de obra, al grado de tener autorizados 1.2 billones de dólares para 71 millas de muro entre Webb y Zapata.

“Este tipo de inversiones deben ser transformadoras, deben cambiar las vidas de las personas, deben salvar a nuestra ciudad”, declaró.

Por eso, pidió que en lugar de gastar en un muro se invierta en vacunas contra el Covid-19, ya que lo que cuesta construir una milla, sería suficiente para inmunizar a 360 mil personas.

“Lo que cuesta una sola milla del muro puede ser suficiente para vacunar a todo Laredo, los fondos que se usan vienen de nuestros impuestos y deben usarse bien”, indicó.

Como médico, Cigarroa comentó que ha visto a pacientes desesperados por no respirar, a familias sufriendo por la pérdida de un ser querido y pidió a la comunidad extremar las medidas de prevención.

“Esta pandemia es devastadora, hay que cuidarnos unos a otros, usar el cubrebocas, cuidar la distancia social, dar apoyo a distancia, ya sea por teléfono o por zoom, tenemos que tomar en cuenta la gravedad de la situación, más de 2 mil 500 se infectaron en una semana”, advirtió.

Resaltó que la vacuna será de gran ayuda para cambiar todo, pero hasta que el 70 o el 80 por ciento de la población sea vacunada y mientras, hay que seguir cuidándose. Pidió a la comunidad contactarse con los líderes que representan a Laredo para que pidan al presidente electo Joe Biden, detenga los fondos para la construcción del muro y los use para proteger la salud.

