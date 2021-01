Encabeza Laredo Texas contagios en EU

Estudio del New York Times toma en cuenta los reportes de contagios en la últimas semanas; en otras zonas hay más casos, pero con más habitantes

La zona metropolitana de Laredo, Texas, ha sido considerada por el New York Times como la más afectada en las dos últimas semanas por el Covid-19, poniéndola en primer lugar a nivel nacional por cada 100 mil habitantes.

En el reporte publicado este viernes 22 de enero, en el “Monitoreo del brote de coronavirus en las áreas metropolitanas de los Estados Unidos”, Laredo, Texas, destaca por la cantidad de personas infectadas.

“Para ayudar a ofrecer una imagen detallada del pasado, el presente y el futuro de la pandemia de coronavirus en los Estados Unidos, he aquí cuatro formas de pensar en ella en cientos de áreas metropolitanas de todo el país, utilizando datos recopilados por The New York Times”, detalla.

¿Dónde está el peor brote actualmente? En Laredo, Texas, de acuerdo con el reporte del NY Times, con base en datos oficiales. Con una población de 276 mil habitantes, y con casos recientes de 8 mil 904 casos, el promedio es de 229 casos diarios por cada 100 mil habitantes, en las últimas dos semanas en Laredo, Texas.

“Las áreas metropolitanas con mayor número de nuevos casos, en relación con su población, en las últimas dos semanas son: Laredo, Texas, le sigue Eagle Pass, con un promedio diario de 186 casos diarios por cada 100 mil habitantes y Inland Empire, que tiene una población que supera los 4.7 millones de personas y 144 casos diarios por cada 100 mil habitantes.

El periódico aclara que estas estimaciones pueden variar, pues hay factores que influyen con las fechas de reporte o la cantidad de análisis realizados.

“Hemos limitado el número últimas dos semanas. El cálculo de esos casos -en relación con la población de la zona- puede ayudar a dar una idea de la prevalencia de la enfermedad en el lugar y de la presión que puede ejercer al sistema sanitario de una comunidad.

“Por supuesto, el recuento de casos está sujeto a tasas variables de pruebas -los casos podrían disminuir en algunos lugares simplemente porque se realizan menos pruebas-, por lo que los cambios moderados en las clasificaciones de estas tablas pueden no ser siempre significativos.