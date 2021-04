Covid-19: Encabeza Webb vacunación en Texas

El Departamento de Salud de Laredo se complace en anunciar que Webb se ubica como el condado líder con un porcentaje más alto de personas vacunadas contra el Covid-19 en el estado de Texas en comparación con otras jurisdicciones de tamaño similar.

El informe rastreó las vacunas por condado del 26 al 29 de marzo en todo el estado de Texas.

“Estamos muy satisfechos al ver que miembros de nuestra comunidad se vacunan con confianza, la prueba está en los datos,” afirmó el director de Salud, Richard Chamberlain.

Agregó que Laredo está un paso más cerca cada día de derrotar a este virus que ha cobrado 819 víctimas en la ciudad.

“Continuaremos nuestros esfuerzos para asegurarnos de que todos, en la ciudad y las áreas circundantes, estén vacunados lo más pronto posible”, mencionó el funcionario.

Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a no bajar la guardia y mantener la tendencia a la baja.

📣 COVID-19 UPDATE (04/02):

➡️ Hospitalization rate: 1.90%

➡️ 6 patients in ICU

➡️ First Doses Administered: 46.86%

➡️ Fully Vaccinated: 25.15%

➡️ 65+ population who have received a vaccine: 70.20%

More information: https://t.co/GmabnulxWo#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/GJtpVg5ovE

— City of Laredo (@cityoflaredo) April 2, 2021