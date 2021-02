Encierran a hombre indocumentado en caja

En la huida a campo traviesa, dejaron a un hombre encerrado en la caja de herramientas empotrada sobre la alberca de la camioneta pick up, vehículo que resultó ser robado.

Si el vehículo no hubiera sido encontrado pronto por los federales entre la maleza de un rancho, el indocumentado habría muerto.

Fue sólo una hora lo que estuvo atrapado el hombre, en el baúl adherido a la zona de carga de una troca de trabajo.

La Patrulla Fronteriza ubicó el vehículo, buscándolo de noche, incluso a pie, en una extensa zona silvestre, de alta vegetación, muy cerca de Millet, Texas, población ubicada a 78.4 millas lineales desde Laredo, sobre la carretera interestatal 35, entre las ciudades de Cotulla y Dilley.

El conductor de una camioneta GMC Sierra, color blanco, huía entre mezquites y matorrales, hasta que ya no pudo avanzar más bajó y todos los que tripulaban la unidad, corrieron, huyeron amparados en la noche y en la crecida maleza.

Fue la madrugada del sábado 30, los federales ayudaron a los estatales del DPS a encontrar la GMC Sierra pick up, pues el conductor de esta la metió a un rancho, para huir del patrullero de camino, derribando la cerca de la propiedad.

8 EN GUERRA, TEXAS

Y los agentes de la Patrulla Fronteriza destacamentados en Hebbronville, a campo traviesa sobre el ca- mino rural 649, cerca del poblado Guerra, a 76 millas de Laredo, lograron encontrar otra camioneta GMC, Sierra, color blanco, con ocho indocumentados y un traficante, quienes huían a pie, después de correrle a los patrulleros de caminos del DPS de Texas.

Los del Departamento de Seguridad Pública de Texas solicitaron el auxilio de la Patrulla Fronteriza y aseguró al delincuente y los ocho extranjeros sin documentos migratorios.

