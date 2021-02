FOTOS Encuentra un ratón empanizado en sus boneless

Compartir esta publicación













Una mujer usuaria de Facebook compartió en su cuenta un momento muy desagradable, la experiencia de encontrar un ratón en su platillo de boneless.

Ella denunció que la cadena de restaurantes Wingstop México vende comida sin cumplir con la calidad y limpieza necesarias, pues en sus boneless le salió nada menos que un ratón.

“Alerta marrano! Me acaba de salir un ratón en mis boneless de Wingstop México Que asco porque lo mordí, 🤮 Lo llevaré al laboratorio para tener las pruebas suficientes y no parare hasta llegar a las últimas consecuencias. No coman ahí NUNCA más, yo pensaba que tenían mucha limpieza y son unos cerdos”, publico en Facebook.

Con su denuncia pública en sus redes sociales, la mujer compartió una serie de fotos en donde se ve claramente el ratón cubierto o empalizado junto entre los trozos de boneless.

La mujer no aclaró en cual de sus sucursales del país hizo el pedido y hasta el momento la empresa no se ha pronunciado al respecto.

Dicha publicación generó crítica entre los internautas hacia la cadena Wingstop e incluso pidieron que se denuncie a la Profeco, esta publicación ya acumuló miles de reacciones y se ha compartido más de 12 mil veces.

“Oye y estaba preparado y toda la cosa, o sea no se ve que fuera un descuido”, escribió un usuario.

“No manches!!! Digo, ya está cocinado y todo, pero que te den rata por pechuga… Chaleee”, dijo otro internauta.

