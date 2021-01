Encuentran aferrado a una boya a un marinero que cayó de su embarcación (VIDEO)

El marinero fue rescatado tras permanecer varias horas aferrado a una boya con faro

Un experimentado marinero que cayó de su embarcación cerca de las costas de Sunshine Coast (Queensland, Australia) fue rescatado tras permanecer varias horas aferrado a una boya con faro. David Simpson, de 64 años, terminó en el agua cuando una violenta ola golpeó su bote, según contó a medios locales.

Simpson nadó unos dos kilómetros hasta llegar a una baliza marina en aguas oceánicas, desde donde agitó los brazos y a ratos cubrió con su cuerpo el faro de la plataforma para llamar la atención de los barcos que pudiesen pasar.

Los servicios de emergencia emprendieron una extensa búsqueda del marinero tras encontrar su nave varada cerca de una playa, aún con el motor en marcha, y a su perro y su teléfono a bordo. Finalmente, el hombre fue hallado y rescatado por un helicóptero. Salvo por algunas lesiones menores, se encontraba en buen estado de salud.

