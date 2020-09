Encuentran cinco niños muertos en Alemania, madre sería la culpable

Conmoción en Alemania luego de que autoridades descubrieran los cuerpos sin vida de cinco niños dentro de un departamento de la ciudad de Solingen, al oeste del país.

Según información de la agencia AFP y la policía alemana, la madre asesinó a los niños para luego intentar suicidarse arrojándose a las vías del tren en una estación cercana.

Sin revelar su nombre, las autoridades informaron que la mujer logró sobrevivir al intento de suicidio y se encuentra internada en un hospital donde médicos la declararon en estado crítico.

Medios locales indican que la mujer tiene solo 27 años y, en caso de que sobreviva, sería investigada por el brutal homicidio múltiple de los niños.

La policía recibió una llamada de la abuela de los menores. Al irrumpir en el domicilio, los agentes hallaron los cuerpos sin vida de los niños, de edades entre 1 y 8 años.

In #Solingen in NRW sind fünf tote Kinder in einer Wohnung entdeckt worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Mutter für die Tat verantwortlich ist. Ein sechstes Kind überlebte. Die Frau überlebte schwer verletzt einen Suizidversuch. https://t.co/UyQUpUVGct #AFP-Video

— AFPTV Deutschland (@AFPTVdeutsch) September 3, 2020