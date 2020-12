McAllen: Encuentran cuerpo de mujer en departamentos

El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado en un complejo departamental de la ciudad de McAllen, por lo que autoridades de esta localidad llevan a cabo una investigación, sin confirmar al momento si se trata de un homicidio.

La información fue dada a conocer por el teniente Joel Morales, de la Policía municipal, quien destacó que en la estación se recibió una llamada alrededor de las12:53 horas de este lunes, mediante la cual daban a conocer del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, en un complejo departamental localizado en el área de la calle J, norte y avenida Fern este.

TE PUEDE INTERESAR: Encuentran restos humanos en base militar de San Antonio Texas

Oficiales de la corporación se trasladaron hasta el sitio, donde encontraron el cuerpo de una mujer.

Del cadáver dio fe un juez de paz, quien ordenó la realización de la autopsia para determinar las causas de su muerte.

#NEW The body of a woman was found in McAllen this afternoon. https://t.co/tlgHOeJI7N

— Sydney Hernández (@SydneyHdzTV) December 28, 2020