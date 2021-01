Laredo, Texas: Encuentran 114 indocumentados en camión de mudanzas

En un camión-caja de los vehículos de una sola pieza que se rentan generalmente para mudanzas, fueron encontrados 114 indocumentados, de Perú, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Guatemala y México.

Sobre el arroyo de la vía, en la avenida Santa Rita, en el oeste de Laredo, cerca del río Grande, junto a los rieles del ferrocarril, en la frontera de los barrios Siete Luces-Los Amores-Canta Ranas, la noche de este jueves 14, se efectuó tal aseguramiento por parte de la Patrulla Fronteriza.

En un camión tipo box truck de conocida firma de alquiler de camiones de carga, estaban los extranjeros sin documentos migratorios, procedentes de 6 países.

No lo dijo la Patrulla Fronteriza, pero regularmente se trata de denuncias anónimas.

Muy pocos de ellos portaban cubrebocas, pero tratándose de un lugar tan reducido y de acuerdo al número de personas, los agentes fronterizos, empezaron a repartir esa mascarilla y luego se lo llevaron a procesar y posteriormente los deportarían a lado mexicano, por esta frontera de ambos Laredos.

This is an emergency message from the City of Laredo.

Our medical professionals are overwhelmed with the surge in COVID-19 cases. Lives are at stake, and we are asking you to stay home unless it's absolutely necessary… save a life. #DoYourPart #ForMyLaredo pic.twitter.com/kV2wqUIL19

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 14, 2021