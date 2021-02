Encuentran metales tóxicos en alimentos para bebés en EU

El panel examinó alimentos para bebés elaborados por Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nut Nutrition y Gerber

Compartir esta publicación













Investigadores en el Congreso de Estados Unidos detectaron “niveles peligrosos de metales pesados tóxicos” en ciertos alimentos para bebés que podrían causar daño neurológico, de acuerdo a un reporte emitido el jueves por una subcomisión de la Cámara de Representantes.

Te puede interesar: Gasta en imagen Cabeza de Vaca $336 millones de pesos

El panel examinó alimentos para bebés elaborados por Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nut Nutrition y Gerber, según anunció, y añadió que está “gravemente preocupado” de que compañías como Walmart Inc, Campbell Soup Co y Sprout Organic Foods se rehusaran a cooperar con la investigación. (Reporte de Susan Heavey. Editado en español por Marion Giraldo)

¿Qué pueden hacer los padres?

El análisis revisó qué alimentos para bebés tienen el mayor riesgo y ofreció alternativas más seguras.

Bocadillos y cereales de arroz inflado

El cereal de arroz es la principal fuente de arsénico en la dieta de un bebé porque a menudo se usa como primer alimento; los bocadillos de arroz y otros refrigerios de harina de arroz también contienen altos niveles. Healthy Babies sugirió cereales bajos en arsénico, como avena y cereales multigrano, y bocadillos envasados sin arroz.

La pediatra Tanya Altmann, autora de «What to Feed Your Baby» se hace eco de los consejos de la Academia Estadounidense de Pediatría, que aconseja a los padres que ofrezcan una amplia variedad de primeros alimentos, incluidos granos como avena, cebada, trigo y quinua.

«Los mejores primeros alimentos para bebés son aguacate, puré de verduras, avena con mantequilla de maní y salmón», dijo Altmann. «Todos proporcionan nutrientes importantes que los bebés necesitan, ayudan a desarrollar sus papilas gustativas para preferir alimentos saludables y pueden disminuir las alergias alimentarias».

Ella cree que las carnes son una mejor fuente de hierro y zinc para los bebés que el cereal de arroz, «así que no he recomendado el cereal de arroz como primer alimento en varios años».

Si elige cocinar arroz para su niño pequeño, Healthy Babies recomienda cocinar arroz en agua extra y verterlo antes de comerlo. Dicen que eso reducirá los niveles de arsénico en un 60%, según estudios de la FDA.

Buenos días 🌤 hoy es jueves 4 de febrero, Santo Gilberto. La temperatura 🌡 en este momento, en Nuevo Laredo, 14 grados. Te compartimos la portada de hoy 📰 Visita nuestro sitio para más noticias. 📱 https://t.co/R5HiZCjAnf pic.twitter.com/Nu4onKQZrt — El Mañana (@ElMananaOnline) February 4, 2021