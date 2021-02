Enero, el más letal por Covid-19 en Laredo, Texas

El mes de enero cerró como el de mayor número de contagios y el más letal con la mayor cifra de defunciones desde que inició la pandemia de Covid-19 en esta comunidad en el mes de marzo del año pasado.

De acuerdo al reporte del Departamento de Salud de Laredo, en enero se detectaron 13 mil 186 nuevos casos del virus, superando por casi al doble al mes de diciembre que tenía el récord con un total de 6 mil 923 nuevos contagios.

Laredo registra ya 40 mil 054 contagios y de esta cantidad, casi el 30 por ciento se reportó durante el mes de enero.

Los otros meses con mayor cifra de positivos fueron agosto con 4 mil 824 casos, julio con 4 mil 593 y luego noviembre con 4 mil 589.

En cuanto a los fallecimientos, enero es también ya el más mortífero con 126 decesos reportados, superando los 123 del mes de agosto del año pasado.

El reporte del Departamento de Salud dio a conocer que desde marzo del año anterior a la fecha, la ciudad ha registrado 631 muertes.

De esta cantidad, tres corresponden a personas mayores de 100 años, hay además 56 muertes entre adultos mayores de 90 a 99 años, 131 muertes en personas de 80 a 89 años y también 161 entre hombres y mujeres de 70 a 79 años. Entre personas de 60 a 69 años se han reportado 136 decesos, entre personas de 50 a 59 años son 78 defunciones, de 40 a 49 años van 40, de 30 a 39 años hay 19 fallecimientos y 5 entre menores de los 30 años.

COVID-19 UPDATE (01/31): Hospitalization rate is at 42.94% (-2 hospitalizations from 01/30) with 75 patients in ICU. Stay home to slow the spread of COVID-19! For more details, visit https://t.co/sOOgae9daY #MaskUpLaredo pic.twitter.com/d9mZicicMp

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 31, 2021